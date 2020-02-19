Korhan Futacı'dan caz ziyafeti - Son Dakika
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Korhan Futacı'dan caz ziyafeti

7 saat önce

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 5. Uluslararası Nilüfer Caz Tatili, Korhan Futacı konseriyle devam etti.

Korhan Futacı'dan caz ziyafeti, System.String[]

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 5. Uluslararası Nilüfer Caz Tatili, Korhan Futacı konseriyle devam etti.


Caz tutkunlarını Bursa'da buluşturan Uluslararası Nilüfer Caz Tatili, Korhan Futacı konseriyle devam etti. Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere ilgi büyük oldu. 'Tamburada', 'Dandadadan', 'Konstrukt' gibi projeleriyle sayısız performansa imza atan Korhan Futacı, salonu dolduran sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Futacı ve ekibi enerjik, melodik, sert tınılarla bezeli sahne şovuyla izleyenlere farklı bir deneyim yaşattı. Davulda Berkan Tilavel, bas gitarda Feryin Kaya, klavyede de Çağrı Sertel'in yer aldığı Korhan Futacı ve ekibi konser sonunda büyük alkış aldı. Konseri izleyenler arasında yer alan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına Futacı ve ekibine teşekkür etti.


Usta sanatçı Korhan Futacı, Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Caz Tatili'nde yer almaktan da mutluluk duyduğunu ifade etti. Nilüfer Belediyesi'nin çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiğini ifade eden Korhan Futacı, "Daha önce de Nilüfer Belediyesi'nin etkinlikleri için Bursa'ya gelmiştik. Öncü bir etkinlik ve organizasyonlar çok keyifli. Yerel yönetimlerin ellerindeki imkanlardan bazılarını bu alanlarda kullanmaları çok güzel. Keşke hepsi bu anlayışı sergiliyor olsa" dedi.


Bursa'daki konserlerinde çok güzel seyirci kitlesiyle karşılaştıklarını ifade eden Korhan Futacı, "Nilüfer Müzik Festivali'nde ve bireysel konserler içinde Bursa'ya defalarca geldik. Bursa'da her defasında çok güzel bir seyirci ile karşılaştık. İyi dinleyen ve tepkiler veren kitleyi bulduk karşımızda. Bu tür organizasyonların gücü müzisyenle izleyicinin göz göze gelmesidir. Dinleyicilere tavsiyem, konser varsa mutlaka gidip yerinde izlemeleridir. Kayıttan dinlemekle canlı dinlemek çok farklı. Müziği yerinde dinlemek kültür hareketidir. Bu sanatçıya da ayrıca güç verir" diye konuştu. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:21 Kaynak: İHA
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