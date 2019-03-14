Korhan ve Zehra Cinayetine İlişkin Mesaideki Güvenlik Görevlisine Gözaltı
1 saat önce
Isparta'da 11 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda Zehra Çaycı ile Korhan Taştekin'in cinayetiyle ilgili güvenlik görevlisi gözaltına alındı.
Isparta
'da 11 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda Zehra Çaycı ile Korhan Taştekin'in cinayetiyle ilgili güvenlik görevlisi gözaltına alındı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Besici Ali lakaplı Ali Aydıner'in tutuklu bulunduğu olayda bir kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali U.'yu gözaltına aldı.
Isparta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, bugün öğle saatlerinde kamu kurumuna giderek mesaideki güvenlik görevlisini yakaladı. Soruşturma kapsamında gözaltıların devam edeceği öğrenildi.
Olayın geçmişi
Isparta'da 2017 Ağustos ayında, çalıştığı iplik fabrikasından çıktıktan sonra arkadaşı Besici Ali'nin besihanesine giden Zehra Çaycı, çocuğunu kayınvalidesine bıraktıktan sonra Korhan Taştekin isimli arkadaşıyla besihaneye tekrar döndükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamış, daha sonra yakınları tarafından kayıp olduğu yönünde başvuru yapılmıştı. Zehra ve Korhan'ın yakınları daha sonra ulusal televizyon kanallarındaki programlara katılarak, 2 gencin bulunmasını istemiş, ilk etapta kayıp başvurusuyla başlayan olay daha sonra cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:10 Kaynak: İHA
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