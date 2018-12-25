Son Dakika Haberleri: Korkma" Antalya'da Sahnelendi

Korkma" Antalya'da Sahnelendi

1 saat önce

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler sunan ve Çanakkale Destanı'nı anlatan tek kişilik tiyatro oyunu "Korkma", Antalya'da izleyicilerle buluştu.

Korkma
Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler sunan ve Çanakkale Destanı'nı anlatan tek kişilik tiyatro oyunu "Korkma", Antalya'da izleyicilerle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, yazdığı tek kişilik "Korkma" isimli tiyatro oyununu sahneledi. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen ve büyük beğeni toplayan oyunu, gençlerin yanı sıra çocuk ve yetişkinlerde izledi.

10 yıldır devam eden bu oyunu 21. defa Antalya'da sergilediklerini ve her sefer gösterilen yoğun ilginin, bugünkü oyuna da gösterildiğini söyleyen Ahmet Yenilmez, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde oyun gösteriminin devam edeceğini belirtti. Yenilmez, "Bu yıl, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un doğumunun 145. ve vefatının 82. yıl dönümü. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyoruz." dedi.

Oyunun sonunda, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Ahmet Yenilmez'e teşekkür plaketi taktim etti. Yenilmez, sahneye gelen çok sayıda izleyiciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:10 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 Yaşındaki Kız Çocuğu, Kendisini İstismar Eden Sanıkla AVM'de Karşılaştı Yerli Üretim Mini Ada Robotlar İstanbul Havalimanı'nda Yolculara Yön Tarifi Yapacak

Antalyaspor-Fenerbahçe Maçında Ambulansla Hastaneye Kaldırılan Chico'da Korkulan Olmadı Erdoğan, Asgari Ücret Zammını Parti Grubunda Oylamaya Sundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 12:57:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Korkma" Antalya'da Sahnelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]