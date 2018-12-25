Korkma" Antalya'da Sahnelendi

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler sunan ve Çanakkale Destanı'nı anlatan tek kişilik tiyatro oyunu "Korkma", Antalya'da izleyicilerle buluştu.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler sunan ve Çanakkale Destanı'nı anlatan tek kişilik tiyatro oyunu "Korkma", Antalya'da izleyicilerle buluştu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, yazdığı tek kişilik "Korkma" isimli tiyatro oyununu sahneledi. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen ve büyük beğeni toplayan oyunu, gençlerin yanı sıra çocuk ve yetişkinlerde izledi.



10 yıldır devam eden bu oyunu 21. defa Antalya'da sergilediklerini ve her sefer gösterilen yoğun ilginin, bugünkü oyuna da gösterildiğini söyleyen Ahmet Yenilmez, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde oyun gösteriminin devam edeceğini belirtti. Yenilmez, "Bu yıl, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un doğumunun 145. ve vefatının 82. yıl dönümü. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyoruz." dedi.



Oyunun sonunda, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Ahmet Yenilmez'e teşekkür plaketi taktim etti. Yenilmez, sahneye gelen çok sayıda izleyiciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA

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