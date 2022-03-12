"Korkma" Denizli'de sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
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"Korkma" Denizli'de sanatseverlerle buluştu

12.03.2022 18:18
"Korkma" Denizli'de sanatseverlerle buluştu

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitlerin yer aldığı ve Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı "Korkma" adlı tiyatro oyunu, Denizli'de sahnelendi.

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitlerin yer aldığı ve Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı "Korkma" adlı tiyatro oyunu, Denizli'de sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümünde Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Ahmet Yenilmez'in yazdığı tek kişilik oyun sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, günün anısına Yenilmez'e kentin simgelerinden horoz plaketi takdim etti.

Programa, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları Serhat Akbulut, Ömer Faruk Özer ile davetliler katıldı.

Korkma Denizli'de sanatseverlerle buluştu
Korkma Denizli'de sanatseverlerle buluştu
Korkma Denizli'de sanatseverlerle buluştu

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Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale, Tiyatro, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Korkma' Denizli'de sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


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