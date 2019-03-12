Son Dakika Haberleri: Korkma" Oyunu Muğla'da İzleyiciyle Buluştu

Korkma" Oyunu Muğla'da İzleyiciyle Buluştu

32 dakika önce

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitleri ve Çanakkale Destanı'nı anlattığı tek kişilik oyunu "Korkma", Muğlalılar ile bir araya geldi.

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitleri ve Çanakkale Destanı'nı anlattığı tek kişilik oyunu "Korkma", Muğlalılar ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Atatürk kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda düzenlenen programda Ahmet Yenilmez, yazdığı tek kişilik tiyatro oyunu "Korkma"yı sahneledi.

Yenilmez, oyunun ardından yaptığı açıklamada, Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele'nin önemli şahsiyetlerinden birisi olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde oyunun gösteriminin devam edeceğini dile getiren Yenilmez, tarihe ve değerlerine sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Yenilmez, salonda bulunanlara Mehmet Akif Ersoy'u çok okumaları, anlamaları ve örnek almaları gerektiğini ifade etti.

Program sonunda Muğla Vali Yardımcısı Rıza Dalan ve MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Yenilmez'e çiçek ve tablo verdi.

Yenilmez de kendisine hediye edilen tabloyu ve çiçeği oyunu izlemeye gelenlere takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:57 Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Yenilmez, Muğla, Güncel
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