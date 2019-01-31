Son Dakika Haberleri: Korkma" Oyunu Samsun'da İzleyiciyle Buluştu

Korkma" Oyunu Samsun'da İzleyiciyle Buluştu

1 saat önce

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in "İstiklal Şairi" Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitleri ve Çanakkale Destanı'nı anlattığı tek kişilik oyunu "Korkma", Samsun'da izleyiciyle buluştu.

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in "İstiklal Şairi" Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitleri ve Çanakkale Destanı'nı anlattığı tek kişilik oyunu "Korkma", Samsun'da izleyiciyle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Ahmet Yenilmez, yazdığı tek kişilik tiyatro oyunu "Korkma"yı sahneledi.

Yenilmez, oyunun ardından yaptığı açıklamada, Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele'nin önemli şahsiyetlerinden birisi olduğunu söyledi.

Yenilmez, 2019'un, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı olduğuna dikkati çekti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde oyunun gösteriminin devam edeceğini dile getiren Yenilmez, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın özellikle tiyatro gibi faaliyetleri olacak. Size birileri, 'Sanatın toplumu terbiye etmesi gibi bir görevi var' derse yanlıştır, yalandır. Sanatın toplumları terbiye etmek gibi bir misyonu yoktur. Terbiye de edebilir terbiyesiz de edebilir. Sanatın misyonu ayna tutmaktır. Yalansız, riyasız, iftira atmadan, ahlaklıca ve edeplice."

Yenilmez, tarihe ve değerlerine sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, "Mehmet Akif Ersoy, 27 Aralık 1936'da Beyoğlu'da vefat etmiş ama onun vefat yeri bugün müze yapmak yerine bar yapılmış." dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise Yenilmez'e ve oyunu izlemeye gelenlere teşekkür etti.

Yenilmez, kendisine hediye edilen bir tabloyu da oyunu izlemeye gelen Somalili bir öğrenciye vererek, ülkesinde göreve başladığında yedi düvelle mücadele etmiş Türklerden aldığı bu hediyeyi anlatmasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:19 Kaynak: AA

Ahmet Yenilmez, Mehmet Akif Ersoy, Samsun, Güncel
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