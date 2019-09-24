Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in "İstiklal Şairi" Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitleri ve Çanakkale Destanı'nı anlattığı tek kişilik oyunu "Korkma", Trabzon'da izleyiciyle buluştu.

Ortahisar Belediyesi tarafından Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Ahmet Yenilmez, yazdığı tek kişilik tiyatro oyunu "Korkma"yı sahneledi.

Yenilmez, oyunun ardından yaptığı açıklamada, hemen hemen iki haftada bir Trabzonspor'un maçı için Trabzon'da bulunduğunu söyledi.

Ordulu olduğunu ancak Trabzon'un da memleketi sayıldığını dile getiren Yenilmez, yeni sezonu Trabzon'da açmış olmaktan da mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yenilmez, oyun hakkında bilgi vererek, 81 vilayeti dolaşmayı hedeflediğini kaydetti.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Yenilmez'e programını Trabzon'da başlatmasından dolayı teşekkür etti.

Oyunun önemine dikkati çeken Genç, "Gençlerimizin tarih şuuru edinmesi adına da çok faydalı olduğunu düşünüyorum ve teşrif eden bütün misafirlerimize, gençlerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Genç, Ahmet Yenilmez'e plaket takdim etti.