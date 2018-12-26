Korkma" Van'da İzleyicilerle Buluştu

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in milli şair Mehmet Akif Ersoy
'un hayatından kesitleri ve Çanakkale
Destanı'nı anlattığı "Korkma" isimli tek kişilik oyunu, Van
'da izleyiciyle buluştu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün desteğiyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(YYÜ) Cengiz Andiç Konferans Salonu'nda sahnelenen oyun, büyük beğeni topladı.
Ahmet Yenilmez, oyunu sahneledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurtuluş Savaşı'nda 7 bin kişinin şehit olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Oyunumuz ülkemizde Mehmet Akif Ersoy
'la ilgili yapılan ilk sanatsal çalışmadır. Türk Telekom
ile 81 vilayeti dolaştık. Bir Türkiye
rekoru kırmıştık. Van'a defalarca geldim. Van, müstesna bir şehirdir. Van'ın tek eksiği var, şehir tiyatrosunun olması. Üniversite şehri olan Van'a şehir tiyatrosu elzemdir. Üniversite, şehri değiştirmelidir."
Programa, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu
, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Uçar
, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.