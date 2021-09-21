Korkmaz: "Alzheimer engellenemez ama yavaşlatılabilir" - Son Dakika

Dünya Alzheimer Günü kapsamında bir açıklama yapan Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, hastalığın engellenmesinin mümkün olmadığını ancak özellikle beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi ile yavaşlatılması mümkün olabileceğini belirtti.

Ülkemizde ve dünyada nüfusun giderek yaşlandığı ve Alzheimer hastalığının, öneminin her geçen gün arttığını belirten Korkmaz, söz konusu hastalığa dikkat çekerek farkındalık oluşturmak amacı ile 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü ve eylül ayının da Dünya Alzheimer Ayı olarak belirlendiğini söyledi. Korkmaz, "Alzheimer hastalığının kesin tedavisi yoktur. Yapılan tedavi ile hastalık tamamen ortadan kaldırılamaz. Hastalığın tedavisinde erken tanı çok önemlidir. Kesin tedavisi olmamakla birlikte tedavi ile hastalığın ilerlemesi yavaşlatılmakta ve hastalığın semptomları azaltılmaktadır. Tedavideki amaç hastanın yaşam kalitesini arttırmaktır. Balık, sebze ve meyve ağırlıklı diyet ile hastalığın başlaması ve ilerlemesi yavaşlatılabilmektedir. Bunun yanında egzersiz yapmak, düzenli ve dengeli beslenmek, alkol ve sigara kullanımından uzak durmak, zihni aktif tutmak, sosyalleşmek hastalıktan korunmaya yardımcı olmaktadır. Hastalığın engellenmesi mümkün olmamakla beraber özellikle beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi ile yavaşlatılması mümkündür. Bu vesile ile risk grubuna giren ve kendisinde yukarıda saydığımız belirtiler olduğunu hisseden kişilerin sağlık ve kuruluşlarımıza başvurarak bilgi ve destek almalarını rica ederim" dedi.

(Hayati Kanat/İHA)