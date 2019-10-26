Son Dakika Haberleri: Korkmaz: "Bireysel hatalardan dolayı kaybettik"
Son Dakika Spor Korkmaz: 'Bireysel hatalardan dolayı kaybettik'

Korkmaz: "Bireysel hatalardan dolayı kaybettik"

1 saat önce

- Korkmaz: "Bireysel hatalardan dolayı kaybettik"SİVAS - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Sivasspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "İyi oyunculardan kurulu iyi bir takımız, iyi bir aileyiz.

- Korkmaz: "Bireysel hatalardan dolayı kaybettik"

SİVAS - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Sivasspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "İyi oyunculardan kurulu iyi bir takımız, iyi bir aileyiz. Ama böyle bireysel hatalar olduğunda önüne geçemiyoruz ve bu yüzden kaybediyoruz" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, bireysel hatalardan dolayı maçı kaybettiklerini belirterek, "Maçla ilgili söyleyeceğim, iyi oynuyorduk. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu ama bu sezon özellikle bireysel hatalardan hem gol yedik hem mağlup olduk. Tabi bunun önüne geçemiyoruz açık söylemek gerekirse. Geçen hafta da aynıydı. Ondan önce mağlup olduğumuz maçlarda da aynıydı. Ben söylüyorum, biz iyi bir takımız. İyi oyunculardan kurulu iyi bir takımız, iyi bir aileyiz. Ama böyle bireysel hatalar olduğunda önüne geçemiyoruz. Tabii ki bu takımın teknik direktörü benim. Eğer bir hata, bir yanlış varsa onda da ben sorumluluk alırım. Dolayısıyla bireysel hata yapmadan önümüzdeki maçlara devam edeceğiz. O mücadelemiz, o gücümüz de var. Sivasspor'u da tebrik ediyorum" diye konuştu.

Korkmaz: Bireysel hatalardan dolayı kaybettik

Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivasspor evinde Antalyaspor'u 2-1 yendi
Antalyaspor'da Bülent Korkmaz'dan istifa sinyali Fenerbahçe-Konyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu Ferdi Kadıoğlu kırmızı kart gördüğü U19 maçında Fenerbahçe yenildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 19:53:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Korkmaz: "Bireysel hatalardan dolayı kaybettik"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]