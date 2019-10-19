- Korkmaz: "Farklı mağlubiyetin sorumlusu benim"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz:

Takımımı iyi hazırlayamamışım"

"Önemli olan bu dönemlerde herkesin birbirine sarılması ve destek olmasıdır"

ANTALYA - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Gençlerbirliği karşısında alınan 6-0'lık farklı mağlubiyetin sorumluluğunun kendisinde olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ne 6-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, söylenecek fazla sözün olmadığını tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu belirtti. Korkmaz, "Bu maçın kazanılmaması, farklı mağlup olunmasının tek sorumlusu benim. Maçla ilgili yorum yapmaya gerek yok. Takıma bir gün izin verdim ardından yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"İstifa çağrısına cevap"

Taraftarın istifa çağrısını da değerlendiren Korkmaz, "Taraftar söyleyebilir. Ben de geçmişte yaşadıklarıma ve tecrübeme dayanarak söylüyorum; zor anlarda herkes birbirine destek olmalıdır. İşler iyi giderse herkes sırtınızı sıvazlar. Benim için geçerliliği yoktur bunun, önemli olmaz. Önemli olan bu dönemlerde herkesin birbirine sarılması ve destek olmasıdır. Biz oyuncularımızla bunu yapıyoruz. Herkese tavsiye ediyorum. Sonuca baktığımız zaman hata var, takımı iyi hazırlayamamışım. Kazandığınız zaman sıralamada nereye gideceğimizi biliyorduk. İnşallah bir daha bu tekrarlanmaz" ifadelerine yer verdi.

Kırmızı kart gören Bahadır hakkında da konuşan Korkmaz, "Genç oyuncum da çok üzgün. Bu durum onun için tecrübe oldu. Sezona iyi girmişti. Futbol içinde bu gibi durumlar olabilir. Tekrarlamadığı sürece doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum" dedi.