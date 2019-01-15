Son Dakika Haberleri: Korkmaz: "Maalesef Beraberlikte Maçtan Ayrıldık"

Korkmaz: "Maalesef Beraberlikte Maçtan Ayrıldık"

1 saat önce

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oyuncularının mücadelesinden memnun kaldığını belirterek, "Öne geçmemize rağmen Göztepe beraberliği sağladı.

Korkmaz:
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oyuncularının mücadelesinden memnun kaldığını belirterek, "Öne geçmemize rağmen Göztepe beraberliği sağladı. Tekrar öne geçtik ama maalesef beraberlikle maçtan ayrıldık" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maçtan sonra yaptığı açıklamada oyuncularını kutladığını söyledi. Genç olan oyuncuları ve uzun süredir sakat olup, sakatlıktan çıkan oyuncuları oynattığını belirten Bülent Korkmaz, "Onların gösterdiği performans, mücadele, takım halinde oynama oyunu beni çok memnun etti. Öne geçtik. Öne geçmemize rağmen Göztepe beraberliği sağladı. Tekrar öne geçtik ama maalesef beraberlikte maçtan ayrıldık" dedi.

3 kenar toptan gol yediklerini hatırlatan Korkmaz, "Aslında olmaması gereken bir şey ama futbolun içinde olan bir şey. Genç oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Bir soru üzerine VAR sisteminin futbolda her zaman olması gerektiğinin altını çizen Bülent Korkmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bazen aleyhimize, bazen de lehimize kararlar verilebiliyor. Dolayısıyla adaletli, hak edenin hakkını veren bir sistem." - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:28 Kaynak: İHA

Genç, Antalyaspor, Bülent Korkmaz, Spor
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