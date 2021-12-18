Korkmaz: "Mağlubiyetin sorumlusu benim" - Son Dakika

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Adana Demirspor maçının ardından mağlubiyete çok üzüldüğünü ve sorumlusunun kendisi olduğunu kaydetti.

Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor sahasında ağırladığı Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, geçen haftaki oyun ve skor ile bu haftaki oyun ve skor arasında farkın kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Oyunun birinin tepede birinin dipte olduğunu ifade eden Korkmaz, "Açıkçası bu beni çok üzdü. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Tabii ki mağlubiyetin sorumlusu benim. Ama böyle olmamalıydı. Önümüzde maça konsantre olacağız ve odaklanacağız" diye konuştu.

"BORJA'NIN YOKLUĞUNU HİSSEDİYORUZ"

Takımdaki eksik oyuncular hakkında bilgi veren Korkmaz, "Borja'nın yokluğunu hissediyoruz. Savunmadan hücuma çıkışta önemli bir futbolcu. O, 4 hafta olmayacak gibi görünüyor. Oradan büyük sıkıntı yaşıyoruz. Emre Akbaba bu takım için de çok önemli. Hücuma çıkışta pas dağılımında bizi çok rahatlatıyordu o da 3 hafta olmayacak. Bu iki oyuncu bu takımın önemli parçalarından. Eksikliklerini hissediyoruz" açıklamasını yaptı.

(İHA)