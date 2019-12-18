Korktu, tepki gösterdi, gerçeği öğrenince güldü - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde kısa film senaryosu gereği çekilen kaza sahnesi bazı vatandaşlar tarafından gerçek kaza sanıldı.



Set görevlilerinin başarılı sahne çekiminin ardından gülmeleri üzerine sokakta yürüyen bir kadın, "Kazaya gülünür mü" diyerek tepki gösterdi, ancak gerçeği öğrenince kendisi de gülmeye başladı. Yürüdüğü kaldırımın sahne olduğunu geçte olsa fark eden kadın gülerek, "Kaza sandım. Çok kötüydü ama kazaydı. Hiç bakmıyorsunuz, birisi de gülüyordu, çıldırdım. ve şu an dizlerim tutmuyor, gidemeyeceğim" dedi.



Yerde yatan oyuncuyu izleyip olan biteni anlamaya çalışanların yanı sıra, bazıları da balkondan cep telefonuyla kaza sandıkları sahneyi görüntülemeye çalıştı.



Yoğun kalabalık üzerine yönetmen ve set ekibince vatandaşlar da senaryoya dahil edildi.



Yönetmen Fatma Gündüz kısa film projesiyle ilgili bilgi vererek, "Bu benim ikinci projem. Sahnemde gerçekliği hiçbir şekilde aratmadım. Daha öncesi bir cinayet sahnesi çekmiştik, burada kaza sahnesi vardı. Yine aynı şekilde vatandaşlar ilgi gösterdi. Bu da bizim çok çok hoşumuza gitti. Konumuz yine kadın. Ama temamız bu sefer ön yargı. Hakan karakterimiz var, Zeynep karakterimiz var. Hakan karakteri Zeynep'e aşık oluyor. Ama yürüme engelli olduğunu sonradan öğrendiği Zeynep'i terk ediyor, o şekilde bırakıp gidiyor. Sonra Hakan trafik kazası geçiriyor ve ilahi adalet yerini bulmuş oluyor. Gerisi de sürpriz olsun" dedi.



Senaryo gereği kendisine otomobil çarpan oyuncu Bulut Genç ise, "Oynadığım karakter karşısındaki kadına kötü davranan bir karakterdi. Bu da cezasını buluyor. Karşıdan karşıya geçerken çarpılıyor. Kaza anını ben bile hissettim, gerçek kaza mı oluyor, çarpılıyorum mu diye bir tereddütte kaldım. Yani etrafta toplananlar da kazayı gerçek sandı. Birazda onların davranışları beni duyguya soktu. Gerçekten güzel sahne oldu" diye konuştu.



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