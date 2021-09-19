Üye Girişi
Korktuğu için aşı olmayan 65 yaşındaki nine ile hemşirenin konuşması herkesi güldürdü - Son Dakika

Korktuğu için aşı olmayan 65 yaşındaki nine ile hemşirenin konuşması herkesi güldürdü

19.09.2021 09:42

Aşılamanın en az olduğu iller arasında yer alan Elazığ'da çalışmalar sürdürülüyor. Kurulan stantlardan birinde korktuğu için bir türlü aşı olmayan 65 yaşındaki kadın ile hemşire arasında keyifli bir diyalog yaşandı. Güllü nine, aşı olduktan sonra hemşireye "Hiç acımadı, yoksa sen aşı yapmadın mı?" diye sorarak çevredekilerin kahkaha atmasına sebep oldu.

Elazığ'da kurulan 200 aşı uygulama noktasının yanı sıra 40 mobil gezici ekip, vatandaşları aşılamada sahada hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Elazığ Cem Kültür Vakfı önüne kurulan aşı standına 9 aydır aşı olmaktan korkan 65 yaşındaki Güllü Yıldız ile hemşire arasında geçen diyalog güldürdü. Güllü nine, aşı olduktan sonra hemşireye "Hiç acımadı, yoksa sen aşı yapmadın mı?" demesi kendisi başta olmak üzere orada bulunan herkesi kahkahaya boğdu.

Korktuğu için aşı olmayan 65 yaşındaki nine ile hemşire arasındaki diyalog herkesi güldürdü

HEMŞİRE İLE DİYALOĞU GÜLDÜRDÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün aşı haritasında aşılamanın en az olduğu iller arasında Elazığ'ın da yer aldığını bildirmişti. Kent genelinde 200 aşılama noktası ile 40 mobil gezici ekip, vatandaşları aşılamada hummalı çalışmalarını 7/24 saat sürdürüyor. Şimdiye kadar 644 bin 800 aşının yapıldığı kent, geçtiğimiz haftaya göre yüzde 73.5 oranla yükselişe geçti. Elazığ Cem Kültür Vakfı Başkanı'nın talebi üzerine AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık'ın girişimiyle İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vakfın önüne aşı standı kurdu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterip aşılarını yaptırdığı standa 9 aydır aşı olmayan Güllü Yıldız'ın hemşireler ile sohbeti damga vurdu. Sağlık çalışanı oğlunun ısrarı üzerine aşı olmaya geldiğini ve aşı olmaktan korktuğu gözlemlenen Güllü Yıldız, aşı olduktan sonra hemşireye, "hiç acımadı, yoksa sen aşı yapmadın mı" demesi orada bulunan herkesi kahkahaya boğdu. Aşı standının birkaç gün boyunca vakfın önünde vatandaşlara aşı hizmeti sunacağı bildirildi.

Korktuğu için aşı olmayan 65 yaşındaki nine ile hemşire arasındaki diyalog herkesi güldürdü

"AŞILAMAYI ARTTIRMAK NİYETİNDEYİZ"

Elazığ Cem Kültür Vakfı Başkanı'nın talebi üzerine aşı standı açtıklarını ifade eden AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, "Elazığ olarak sağlık camiamız bu konuda çok büyük bir gayret sarf etti. Bugün itibariyle aşılamada yüzde 73.5 civarındayız. Elazığ'da 644 bin 800 aşı yapılmış, bu sayıyı daha çok arttırmak niyetindeyiz. Vatandaşların tamamına sağlık hizmetlerini ücretsiz vermekle birlikte bugün Elazığ'da 200 sabit noktada, 40 gezici ekiple birlikte aşılama çalışması yapıyoruz. Bütün hemşehrilerimizi aşıya davet ediyorum. Kimin ne söylediğine bakmayın, lütfen bir oranlama yaptığımızda 3'üncü doz aşısını yaptıranlar entübe olma ya da vefat sayılarının çok düşük neredeyse hiç oranında olduğunu görüyoruz. Bütün vatandaşları bu konuda duyarlı olmalarını rica ediyorum" dedi.

"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE MAVİ OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Kentteki son durumu açıklayan Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Ali Atar ise "Aşılamada ciddi bir orana sahibiz. Vatandaşlarımıza ulaşma ve aşılama oranımızı arttırmak için şehrimizin ileri gelenlerin destekleriyle sağlıkçı arkadaşlarımızın gece gündüz demeden fedakarca çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün de aşı standımızı Cem Evi'nin önünde kurduk. Sağ olsun, vatandaşlarımız da bir teveccüh gösterdiler. Aşılarımız pandemi ile mücadelede elimizdeki en önemli gücümüz. Aşı olmayanların maalesef rahatsızlandıklarını yoğun bakımda ve hastanede tedavi gördüklerini hatta vefat durumlarına şahit oluyoruz. Aşı oranı, birinci aşıya göre hesaplanıyor. Elazığ ili bugün itibariyle aşılamada yüzde 73.5'te ve bilindiği üzere yüzde 75'i kriter olarak alınarak haritada mavi oluyor. Birkaç gün içerisinde mavi olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Korktuğu için aşı olmayan 65 yaşındaki nine ile hemşirenin konuşması herkesi güldürdü

COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Elazığ, Güllü, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Korktuğu için aşı olmayan 65 yaşındaki nine ile hemşirenin konuşması herkesi güldürdü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz 12:20 Son Dakika! Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi 12:07 Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı 12:00 Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı
Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü 11:28 Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü Son dakika: Yağışlar çok güçlü geliyor! Meteoroloji bölge ve illeri tek tek sayıp uyardı 10:39 Son dakika: Yağışlar çok güçlü geliyor! Meteoroloji bölge ve illeri tek tek sayıp uyardı Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar 09:48 Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar
09:35 "Kalabalık yapmayalım" diyen doktor tekme tokat dayak yedi! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına 09:29 Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi

Son Dakika Haberleri
12:21 Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine takdim edeceği hediyeleri gazetecilere gösterdi
12:19 Son Dakika! Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz
12:13 HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak
12:07 Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi
12:02 Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı
12:00 Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı
11:49 Aşırı hız ortalığı kana buladı! Otobüs bekleyen öğrenci böyle yola savruldu
11:47 Cicaldau'nun menajerinden Galatasaray'a ilginç öneri: İsterseniz 15 milyon euroya satabilirim
11:27 Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü
11:18 Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi
Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine takdim edeceği hediyeleri gazetecilere gösterdi Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine takdim edeceği hediyeleri gazetecilere gösterdi         
12:21
HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak         
12:13
Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı         
12:03
Cicaldau'nun menajerinden Galatasaray'a ilginç öneri: İsterseniz 15 milyon euroya satabilirim Cicaldau'nun menajerinden Galatasaray'a ilginç öneri: İsterseniz 15 milyon euroya satabilirim         
11:48
Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi         
11:18
Vatandaşın canından bezdiren fahiş fiyat çilesi nasıl biter? Üretim sürecine dikkat çeken uzmanlardan 5 öneri Vatandaşın canından bezdiren fahiş fiyat çilesi nasıl biter? Üretim sürecine dikkat çeken uzmanlardan 5 öneri         
10:36
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu         
09:46
ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var         
09:32
Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
09:24
"Palalı Sabri"nin fuhuş çetesine yapılan operasyon sonucu Afrika güzellik kraliçesi de gözaltına alındı         
09:23
Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu         
00:15
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim         
23:23
Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi         
23:13
Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, "Neden yakıyorsun?" sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum         
16:16
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu         
14:35
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2021 12:37:58. #1.12#
SON DAKİKA: Korktuğu için aşı olmayan 65 yaşındaki nine ile hemşirenin konuşması herkesi güldürdü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement