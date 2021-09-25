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Son dakika... KORKTUĞU İÇİN AŞI OLMAYAN ZEYNEP: HER GÜN ÖLÜMÜ DÜŞÜNEREK UYUYAMADIM - Son Dakika

Son dakika... KORKTUĞU İÇİN AŞI OLMAYAN ZEYNEP: HER GÜN ÖLÜMÜ DÜŞÜNEREK UYUYAMADIM

25.09.2021 11:39

Son dakika gündem haberi... İZMİT'te, korktuğu için aşı olmayan Zeynep Topal (40), 25 gündür Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi görüyor.

İZMİT'te, korktuğu için aşı olmayan Zeynep Topal (40), 25 gündür Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi görüyor. Hastalığın kendisini çok yıprattığını söyleyen Topal, "Her gün ölümü düşünerek uyuyamadım. Ölümü düşünmektense keşke baştan aşı yaptırsaydım. Herkese bu hastalığa yakalanmaktansa aşı olmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

İzmit'te yaşayan ve gençliğinde tüberküloz geçirdiği için ciğerlerinde tahribat olabileceği korkusuyla aşı yaptırmayan Zeynep Topal, koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu ağırlaşan Topal, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 25 gündür tedavi gören Topal'ın sağlık durumu iyiye gitmeye başladı.

'AŞI OLMAKTAN ÇEKİNDİM'

Hastalık nedeniyle bağışıklık sisteminin çöktüğünü söyleyen Zeynep Topal, "25 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyorum. Gençliğimde tüberküloz geçirmiştim. Ciğerlerde tahribat olur, komplikasyon oluşur, diye korkup aşı olmaktan çekindim. Koronavirüs artık gerçekten veremden daha üstün bir hastalık. Bağışıklık sistemim çöktü. Ciğerlerime balgam doldu. Ondan sonra koronavirüs aktif hale geldi. Aktif hale geldikten sonra insanı çabucak çok uç noktalarda sağlık sıkıntılarına götürebiliyor. Çok fazla sıkıntı yaşadım? dedi.

'ÖLÜMÜ DÜŞÜNMEKTENSE KEŞKE BAŞTAN AŞI YAPTIRSAYDIM'

Herkese aşı olmayı tavsiye eden Zeynep Topal, 'Şimdi şöyle düşünüyorum. Kesinlikle aşı çok önemli. Her ilacın bir komplikasyonu olabilir. Aşının da olabilir ama aşıdan artık kaçılmaması gerekiyor çünkü tedavi süreci çok zor. Sağlıkçılar bu konuda çok fazla özverililer. Büyük bir hizmet var. Onların hizmetlerinden ve güzel bakımlarından Allah razı olsun. Tedaviye de güzel cevap verdim. Beni çok yıprattı. Her gün ölümü düşünerek uyuyamadım. Ölüm zaten Allah'ın emri. Nefes gidecekse gidecektir. Ölümü düşünmektense keşke baştan aşı yaptırsaydım. Bu hastalığı kolay atlatsaydım. Bu süreç o kadar kötü bir süreç ki dünyada herkesin eli kolu bağlanmış. Bu hastalığa yakalanmaktansa aşı olmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

'AŞI OLMAYANLAR PİŞMAN OLUYOR'

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, aşı olmayan kişilerin pişman olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ben her zaman 'Eğer insanlar yoğun bakımda sıkıntı çeken hastaları görse bütün kurallara uyarlar' diyorum. Yoğun bakımda hakikaten çok sıkıntılı bir süreç oluyor. Aşı olmayan kişi, aşı olmadığı için pişman oluyor. Vatandaşlarımız bu hastamızın verdiği bilgileri, yaşadığı sıkıntıları dikkate alsınlar, aşı olsunlar. 25 gündür bu hastamız sıkıntı çekiyor. Benzer hastalarımız da var tabi ki ama aşılarını düzgün olan, hatırlatma aşılarını olanlarda hastalık daha hafif seyrediyor. Dünyada 2 milyara yakın insana aşı yapıldı. Bütün bunlar yapıldıktan sonra siz halen aşının yan etkilerinden, aşının oluşturabileceği olumsuzluklardan bahsedip insanların kafasını karıştırıyorsanız, bu kabul edilebilir bir şey değildir."

Son dakika... KORKTUĞU İÇİN AŞI OLMAYAN ZEYNEP: HER GÜN ÖLÜMÜ DÜŞÜNEREK UYUYAMADIM
Son dakika... KORKTUĞU İÇİN AŞI OLMAYAN ZEYNEP: HER GÜN ÖLÜMÜ DÜŞÜNEREK UYUYAMADIM
Son dakika... KORKTUĞU İÇİN AŞI OLMAYAN ZEYNEP: HER GÜN ÖLÜMÜ DÜŞÜNEREK UYUYAMADIM
Son dakika... KORKTUĞU İÇİN AŞI OLMAYAN ZEYNEP: HER GÜN ÖLÜMÜ DÜŞÜNEREK UYUYAMADIM
Son dakika... KORKTUĞU İÇİN AŞI OLMAYAN ZEYNEP: HER GÜN ÖLÜMÜ DÜŞÜNEREK UYUYAMADIM

Kocaeli Üniversitesi, COVIRAN Bereket, Kocaeli, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... KORKTUĞU İÇİN AŞI OLMAYAN ZEYNEP: HER GÜN ÖLÜMÜ DÜŞÜNEREK UYUYAMADIM - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... KORKTUĞU İÇİN AŞI OLMAYAN ZEYNEP: HER GÜN ÖLÜMÜ DÜŞÜNEREK UYUYAMADIM - Son Dakika
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