Aston Villa'nın kadın takımı ''Tüm hatlarımız belli'' dedikleri formayla maça çıktı

Aston Villa Kadın Futbol Takımı, sezonun ilk lig maçında Manchester United'a 2-1 kaybetti. Aston Villa'da futbolcular daha önce yaptığı açıklamada yeni sezon formalarından şikayet ederek, vücutlarına yapıştığını belirtmişti.

MAÇA ODAKLANMAKTA ZORLUK YAŞAYACAKLARI KONUŞULMUŞTU

İngiliz basınında yer alan haberde; kadın futbolcuların formaların değişmesini talep ettiği belirtilmişti. Formaların terden ıslanması sonrası vücutlarına yapışacaklarını belirten futbolcuların, maça odaklanmakta güçlük yaşayacağını ifade edilmişti.

AÇILIŞ MAÇINI KAYBETTİLER

Aston Villa Kadın Futbol Takımı, sezonun ilk lig maçını Manchester United Kadın Futbol Takımı'na 2-1 mağlup oldu.

Maçtan kareler: