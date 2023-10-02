Aston Villa'nın kadın takımı ''Tüm hatlarımız belli'' dedikleri formayla maça çıktı - Son Dakika

Aston Villa'nın kadın takımı ''Tüm hatlarımız belli'' dedikleri formayla maça çıktı

Son Güncelleme: 02.10.2023 10:22

Yeni sezon formalarının ıslandığında vücuda yapıştığını belirten Aston Villa Kadın Futbol Takımı'nın oyuncularının bu konuda tedirgin oldukları basına yansımıştı. İngiliz ekibi yeni formalarıyla çıktığı ilk maçta Manchester United Kadın Futbol Takımı'na 2-1 mağlup oldu.

Aston Villa Kadın Futbol Takımı, sezonun ilk lig maçında Manchester United'a 2-1 kaybetti. Aston Villa'da futbolcular daha önce yaptığı açıklamada yeni sezon formalarından şikayet ederek, vücutlarına yapıştığını belirtmişti.

MAÇA ODAKLANMAKTA ZORLUK YAŞAYACAKLARI KONUŞULMUŞTU

İngiliz basınında yer alan haberde; kadın futbolcuların formaların değişmesini talep ettiği belirtilmişti. Formaların terden ıslanması sonrası vücutlarına yapışacaklarını belirten futbolcuların, maça odaklanmakta güçlük yaşayacağını ifade edilmişti.

AÇILIŞ MAÇINI KAYBETTİLER

Aston Villa Kadın Futbol Takımı, sezonun ilk lig maçını Manchester United Kadın Futbol Takımı'na 2-1 mağlup oldu.

Maçtan kareler:

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Son Dakika Kadın Aston Villa'nın kadın takımı ''Tüm hatlarımız belli'' dedikleri formayla maça çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aston Villa'nın kadın takımı ''Tüm hatlarımız belli'' dedikleri formayla maça çıktı - Son Dakika
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