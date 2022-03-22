Korku apartmanı kundakçısı teslim oldu - Son Dakika
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Korku apartmanı kundakçısı teslim oldu

22.03.2022 11:05
Korku apartmanı kundakçısı teslim oldu

AVCILAR'da elektrik kesintisinden komşularını sorumlu tutarak duvar yazılarıyla tehdit eden, binayı ateşe vermeye kalkışan ve son olarak da evini yakan H.İ., teslim oldu.

AVCILAR'da elektrik kesintisinden komşularını sorumlu tutarak duvar yazılarıyla tehdit eden, binayı ateşe vermeye kalkışan ve son olarak da evini yakan H.İ., teslim oldu.

Avcılar Cihangir Mahallesi'nde yaşanan kundaklama olayında hakkında gözaltı kararı verilen H.İ., iki hafta sonra avukatıyla Avcılar Polis Merkezi'ne giderek ifade verdi. Evli ve bir çocuk babası olan H.İ., psikolojik sorunları olduğunu ve ilaç tedavisi gördüğünü bildirdi. Rapor ve reçeteleriyle hastalığını belgeleyen H.İ., savcının talimatıyla adliyeye sevkedilmeden karakoldan serbest bırakıldı.

İKİ KEZ DENEDİ ÜÇÜNCÜ DE YANGIN ÇIKARDI

DHA'ya olayla ilgili bilgi veren apartman sakinleri, H.İ.'nin dubleks dairesinde elektriği kaçak kullandığı için kesildiğini öne sürdü. H.İ.'nin elektriğin kesilmesine öfkelendiğini ve bina duvarlarına "Hepiniz öleceksiniz" yazdığını, otomobil kaportalarını çizdiğini anlatan komşuları, 22 Şubat günü bu kez paspas ve su sayaçlarını ateşe verdiği söyledi. H.İ.'nin ertesi gün de birbirine bağladığı üç piknik tüpüyle kiracı olduğu evde yangın çıkartmaya çalıştığını söyleyen apartman sakinleri, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangının önlendiğini belirtti. Mahallede binalarından 'Korku Apartmanı' olarak bahsedildiğini söyleyen komşuları, H.İ. iki kundaklama girişimiden sonra da ortadan kaybolduğunu anlattı. H.İ.'nin 24 Şubat sabahı üçüncü kez ortaya çıktığını, evindeki tüm eşyaları üst üste yığdıktan sonra ateşe verdiğini belirten komşuları, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangının diğer dairelere sıçramadan söndürüldüğünü söyledi. H.İ.'nin bir kez daha kaçmayı başardığını, evde büyük zarar oluştuğunu belirten komşuları, tüm bu yaşananlardan sonra avukatıyla gidip teslim olduğunu ve adliyeye bile çıkarılmadan serbest kaldığını belirttiler.

Avcılar Polis Merkezi'nde ifade veren H.İ. psikolojik sorunları olduğunu, ilaçla tedavi gördüğünü bildirdiği öğrenildi. Kullandığı ilaçlarla ilgili rapor ve reçeteleri de polise bildiren H.İ., savcının talimatıyla adliyeye çıkartılmadan karakoldan serbest bırakıldı. Kundaklanan evde tadilat ve temizliğe başlayan ev sahipleri, H.İ.'ye ait yanmış eşyaları da bina önüne indirdi.


Korku apartmanı kundakçısı teslim oldu
Korku apartmanı kundakçısı teslim oldu
Korku apartmanı kundakçısı teslim oldu
Korku apartmanı kundakçısı teslim oldu
Korku apartmanı kundakçısı teslim oldu
Korku apartmanı kundakçısı teslim oldu
Korku apartmanı kundakçısı teslim oldu
Korku apartmanı kundakçısı teslim oldu
Korku apartmanı kundakçısı teslim oldu
Korku apartmanı kundakçısı teslim oldu
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Avcılar Polis Merkezi, Cihangir Mahallesi, Gözaltı, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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