Korku apartmanında başkan şiddeti - Son Dakika
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Korku apartmanında başkan şiddeti

24.02.2022 10:07
Korku apartmanında başkan şiddeti

TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde heyelanda, temelinin oturduğu zeminin yarısı kayan, 4 katlı ve 8 daireli bina, yıkılma riskiyle karşı karşıya kaldı.

TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde heyelanda, temelinin oturduğu zeminin yarısı kayan, 4 katlı ve 8 daireli bina, yıkılma riskiyle karşı karşıya kaldı. Binadakilerden bazıları evlerini boşalttı, tehlikeye rağmen kalmayı sürdürenler de yaşadıklarını DHA'ya anlatıp yardım çağrısında bulundu. Bu sırada gelen Belediye Başkanı Ali Aydın, heyelanı basına haber verdiğini öne sürdüğü Eyüp Emin Erdoğan'ı yakasından tutarak çekiştirip, itekledikten sonra tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bu anları görüntüleyen DHA muhabirini de engellemek isteyen Aydın, "Bu kişiler belediyeye müracaat etmeden basına bilgi veriyorlar" dedi.

Köprübaşı ilçesine bağlı Fidanlı Mahallesi'nde geçen hafta meydana gelen heyelanda, temelinin oturduğu zeminin yarısı kayan, 4 katlı ve 8 daireli binada yıkılma tehlikesi oluştu. Binada yaşayanlardan bazıları, dairelerinden ayrılarak, ilçede kiralık eve taşınırken, kimileri de yıkılma riskine rağmen kalmaya devam etti. Mahalle yolunun bir kısmının da çöktüğü heyelanda yaşadıkları korkuyu DHA'ya anlatanlar, yardım beklediklerini söyledi.

Evinin önündeki asfalt yolun çöktüğünü anlatan Fatma Hanım Altunkaya, "Yolun altındaki toprak kaydı. Evimiz de tehlikede. Ahırım var, ineklerim var. Onlar da tehlikede. Yağmur yağdığı zaman ev çökebilir diye korkuyorum" dedi.YAKASINA YAPIŞTI, TEHDİT ETTİToprak kayması nedeniyle ilçede kiraya çıktığını belirten Nazmi Altunkaya ise "Biz belediyeye dilekçe verdik, 'Yol ve bina tehlikede' dedik. Yollar zaten hep çatlamış. Korkudan evlerimizde yatamıyoruz. Ev heyelanda gider diye gittim ilçe merkezinde kirada oturuyorum" diye konuştu.Bina sakinlerinin açıklama yaptığı sırada mahalleye gelen Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, heyelanı basına haber verdiğini öne sürdüğü Eyüp Emin Erdoğan'ı yakasından tutarak çekiştirip, itekledikten sonra tehdit ve hakaretlerde bulundu. Aydın, bu anları görüntüleyen DHA muhabirini de engellemek istedi. Yolda herhangi bir tehlike olmadığını savunan Aydın, "Vatandaş kendi kendine söylemlerde bulunuyor. Hiçbir makama müracaatları yok. Evin sahibi Nusret Altunkaya'dır. Kendisi burada değil. Diğer arkadaşlar Eyüp Emin Erdoğan'ın kışkırtmasıyla sağda solda kasıtlı yaygara koparıyorlar. Ne Büyükşehir Belediyesi'ne ne de belediyemize bir müracaat olmadı. Yolda herhangi bir zarar yok, olsa zaten biz müdahale ederiz. Önlemi belediye alır. Bu kişiler belediyeye müracaat etmeden basına bilgi veriyorlar" dedi. Eyüp Emin Erdoğan ise "Güzelce oturup anlatıp anlaşmak varken uygunsuz kelimeler bize saldıran belediye başkanını kınıyorum" diye konuştu.

Korku apartmanında başkan şiddeti
Korku apartmanında başkan şiddeti
Korku apartmanında başkan şiddeti
Korku apartmanında başkan şiddeti
Korku apartmanında başkan şiddeti
Korku apartmanında başkan şiddeti
Korku apartmanında başkan şiddeti
Korku apartmanında başkan şiddeti
Korku apartmanında başkan şiddeti
Korku apartmanında başkan şiddeti
Korku apartmanında başkan şiddeti
Korku apartmanında başkan şiddeti
Korku apartmanında başkan şiddeti
Korku apartmanında başkan şiddeti
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Emin Erdoğan, Köprübaşı, Aydın, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Korku apartmanında başkan şiddeti - Son Dakika


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