Korku dolu anlar: 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korku dolu anlar: 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Korku dolu anlar: 3 kişi kurtarıldı

6 saat önce

Dubai'nin Jumeirah sahili yakınlarındaki bir yatta çıkan yangında 3 kişi sivil savunma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dubai'nin Jumeirah sahili yakınlarındaki bir yatta çıkan yangında 3 kişi sivil savunma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dubai'nin Jumeirah Sahili yakınlarında bir yatta yangın çıktı. Dubai Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Jumeirah Sahili yakınlarında bir yatta çıkan yangının kısa sürede sivil savunma ekipleri tarafından kontrol altına alındığı belirtildi. Yatta bulunan 3 kişinin kurtarıldığı bildirilirken, yangının motor arızası ve yakıt sızıntısı nedeniyle çıktığı ifade edildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Korku dolu anlar: 3 kişi kurtarıldı

Dubai, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:45 Kaynak: İHA
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