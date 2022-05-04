Korku dolu anlar! Aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü - Son Dakika
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Korku dolu anlar! Aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü

04.05.2022 17:58

Bursa'da yağış sırasında önündeki araca çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobilin kapısı açıldı. Açılan kapıdan yola düşen çocuğun görüntüsü yürekleri ağza getirdi. İşte o görüntüler...

Osmangazi ilçesinde çevre yolunda meydana gelen kazada, ismi öğrenilemeyen sürücü, yağış sırasında önündeki araca çarpmamak için otomobilinin direksiyonunu aniden sağa kırdı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Bu sırada aracın açılan sağ arka kapısından fırlayan 3 yaşlarındaki çocuk yola düştü. Yara almadan kurtulan çocuk, ağlayarak, yolun sağında park halindeki 34 EVJ 727 plakalı aracın yanına gitti. Çocuğun kapısı açılan araçtan düştüğünü fark eden kişi de koşarak yanına gittikten sonra alıp, yoluna tekrar devam etti. Bu anlar ise araç kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Korku dolu anlar! Aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü
Korku dolu anlar! Aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü
Korku dolu anlar! Aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü
Korku dolu anlar! Aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü
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Osmangazi, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Korku dolu anlar! Aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü - Son Dakika


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