Korku dolu anlar kamerada: Elbistan depremi anına ait yeni görüntüler çıktı

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü Elbistan'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüler de yıkılan binalar ve korku dolu anlar yer aldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle 10 ilde 20 binden fazla insan hayatını kaybetti en az 80 bin kişi de yaralandı. Depremle ilgili bir çok ilde arama kurtarma çalışmaları sürerken 7.6'lık ikinci deprem anını gösteren görüntüler ortaya çıktı. Depremin merkez üssü Elbistan ilçesi Müftülük meydanında bir kişi cep telefonu ile o anları saniye saniye kaydetti. Görüntüler de depremle birlikte önce 2 katlı bir binanın yıkılması, daha sonra diğer yıkılan yapıların toz dumanı ile kaplaması yer aldı. O anlar da görüntülere yansıyan vatandaşların korku, şok ve panik anı da görüntülere yansıdı.