Korku dolu anlar kamerada... Yaşlı adam sel sularına böyle kapıldı - Son Dakika

Korku dolu anlar kamerada... Yaşlı adam sel sularına böyle kapıldı

Korku dolu anlar kamerada.

Korku dolu anlar kamerada... Yaşlı adam sel sularına böyle kapıldı

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-Sel sularına kapılan adamı çevredekiler kurtardı

Manisa'daki sel felaketinde yeni görüntüler ortaya çıktı

MANİSA - Manisa'da dün meydana gelen sel felaketinde yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir kahvehanede mahsur kalan vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinde yaşlı bir adamın motosikletini kurtarmaya çalıştığı sırada sel sularına kapılması ve yaşanan korku kameralara yansıdı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Büyükbelen Mahallesinde dün yaklaşık 30 dakika süren şiddetli sağanak yağmurun ardından yaşanan sel felaketinin izleri silinmeye çalışırken felaketle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sel nedeniyle mahallede 2 evin yıkıldığı, 6 evde zarar oluşan mahallede bazı çiftçilerin hayvanları ve ekili tarım alanları da zarar gördü. Yaşanan sel felaketi sırasında bir kahvehanede mahsur kalan vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinde şiddetli yağmur sırasında motosikletini kurtarmaya çalışan Kemal Gürgönül isimli vatandaşın sele kapılma anı ve yaşanan panik kameralara yansıdı. Birden bastıran sel sularına kapılan adamın yaşadığı korku yüzüne yansırken görüntüü çeken vatandaşlar biranda kaydı keserek adamın yardımına koştu. Vatandaşlar tarafından kurtarılan Gürgönül, 112 Acil Servis ekiplerince Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gürgönül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saruhanlı, Manisa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Korku dolu anlar kamerada... Yaşlı adam sel sularına böyle kapıldı - Son Dakika

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