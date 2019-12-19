Korku edebiyatının büyük ismi H. P. Lovecraft'ın bütün eserleri Türkçe'de - Son Dakika
Son Dakika Magazin Korku edebiyatının büyük ismi H. P. Lovecraft'ın bütün eserleri Türkçe'de - Son Dakika Magazin

Korku edebiyatının büyük ismi H. P. Lovecraft'ın bütün eserleri Türkçe'de

6 saat önce

Filmde şehrin gürültülü yaşantısından uzaklaşmak isteyen Gardner ailesinin New England civarında bulunan bir çiftliğe taşınmasının ardından evlerinin bahçesine dünyadaki tüm canlıları etkileyecek bir meteorun düşmesi anlatılıyor.

Korku edebiyatının büyük ismi H. P. Lovecraft'ın bütün eserleri Türkçe'de, System.String[]

Filmde şehrin gürültülü yaşantısından uzaklaşmak isteyen Gardner ailesinin New England civarında bulunan bir çiftliğe taşınmasının ardından evlerinin bahçesine dünyadaki tüm canlıları etkileyecek bir meteorun düşmesi anlatılıyor.


Richard Stanley'in yönettiği ve başrolde Nicolas Cage'in yer aldığı filme esin kaynağı olan Lovecraft'ın bütün hikayelerinin ve romanlarının toplandığı eserler eksiksiz basımla Alfa Yayınları tarafından Türk okurlarla buluşturuldu.


Korku edebiyatının en önemli temsilcilerinden Lovercraft, hayatı boyunca "The Call of Cthulhu" ve "The Case of Charles Dexter Ward"ın da aralarında bulunduğu birçok kısa hikaye ve roman yazdı.


Lovecraft, Edgar Allan Poe'nun izinden giderek gotik üslubun en önemli temsilcisi oldu. Yarattığı Cthulhu mitosuyla ünlenen Lovecraft, birçok takipçi edindi.


Providence, Rhode Island'da 20 Ağustos 1890'da doğan usta yazarın bazı hikayeleri 1923'te bir korku dergisi olan Weird Tales'de yayınladı. En ünlü eseri "The Call of Cthulhu" da 1928'de aynı dergide meraklılarıyla buluştu. Bu hikayesindeki unsurlar, diğer yazdığı masallarda da okuyucunun karşısına çıktı.


Kanser nedeniyle 15 Mart 1937'de hayatını kaybeden yazar arkasında 60'tan fazla kısa öykü, birkaç adet roman ve kısa roman bıraktı. Ölümünün


ardından artan bir üne kavuşan Lovecraft, Peter Straub, Stephen King ve Neil Gaiman gibi ünlü yazarlar için ilham kaynağı oldu.


Lovecraft'ın hikayelerinden esinlenilen "Hunters of the Dark" filmi 2011'de, "Cthulhu" ise 2007'de vizyona girdi. Stephen King, American Heritage


dergisine verdiği bir röportajda "Şüphesiz, benim düşünceme göre, H.P. Lovecraft 20'nci yüzyılda klasik korku hikayesinin en iyi uygulayıcısıydı." dedi.


Lovecraft, ünlü Batman çizgi romanındaki Gotham Şehri'ne de ilham kaynağı oldu. Batman'in suçluları koyduğu akıl hastanesi olan Arkham Asylum'daki Arkham ismi, Lovecraft'ın eserlerinde sıkça bahsi geçen bir yerdi.


Eserleriyle birçok filme ve yazara esin kaynağı olan Lovecraft'ın "Delilik Dağlarında", "Charles Dexter Ward Vakası", "Bilinmeyen Kadath'a Düş Yolculuğu", "İki Novella: Innmouth Üzerindeki Gölge, Zamanın Uçurumunda" adlı romanları, "Herbert West: Diriltici", "Cthulhu'nun Çağrısı" ve "Dunwich Dehşeti" öyküleriyle birlikte Alfa Yayınları tarafından Doğukan Bal'ın çevirisiyle yayımlandı.

H P Lovecraft, England, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:01 
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