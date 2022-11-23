Tekirdağ'da korku filmlerini aratmayan görüntü! Binlerce karga gökyüzünü işgal etti - Son Dakika
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Tekirdağ'da korku filmlerini aratmayan görüntü! Binlerce karga gökyüzünü işgal etti

23.11.2022 20:45

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde binlerce karga, gökyüzünü istila etti. Korku filmlerini aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı kentte vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Kargalar çıldırmış. Hatta onunla ilgili bir film var" yorumunda bulundu.

Tekirdağ merkez ilçesi Süleymanpaşa'da akşam saatlerinde bir anda ortaya çıkan karga sürüsü, kentin semalarını işgal etti. Gökyüzünde kalabalık karga sürüsünü gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı. Akşam karanlığının çökmeye başladığı saatlerde, gökyüzünü bir anda istila eden binlerce karganın Süleymanpaşa ilçesi semalarında atik ve hızlı bir şekilde hareketleri, filmlerdeki korku dolu sahneleri anımsattı.

"SANKİ ORTAKLAŞA KARAR ALMIŞLAR"

Tekirdağlı esnaf Gürkan Demir yaptığı açıklamada, "Bu hayvanlar, genelde bu aylarda akşam oldu mu sanki birbirleriyle ortaklaşa bir karar almış. Saat 6-7 arası bir başlıyorlar. 'Vak vak, gak gak gak' diye hadi onu da geçtim. Sabah bir geliyoruz. Dükkanın önü pislik içinde. Her yere pisliyorlar. İnsanlar artık onların altından geçmeye korkuyorlar. Hele şuarada bir çınar ağacı var

Korku filmi gibi görüntü! Binlerce karga gökyüzünü böyle işgal etti

"BUNLAR BAŞKA TÜRLÜ SALDIRIYOR"

Altını spatula ile kazısan kazıyamazsın. Kargalar çıldırmış. Hatta onunla ilgili bir film var. Aynı onun gibi bir şey bir insanlara saldırması eksik. Ama bunlar başka türlü saldırıyor. Bayağı bir pisletiyorlar" dedi. Gökyüzünü uzun bir süre işgal eden karga sürüsü, havanın kararmasıyla ortadan kayboldu.

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Karga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da korku filmlerini aratmayan görüntü! Binlerce karga gökyüzünü işgal etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da korku filmlerini aratmayan görüntü! Binlerce karga gökyüzünü işgal etti - Son Dakika
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