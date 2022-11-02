Korku filmi izleyen adama yapılan şaka milyonlarca görüntülenme aldı - Son Dakika
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Korku filmi izleyen adama yapılan şaka milyonlarca görüntülenme aldı

02.11.2022 11:34

Her şeyden habersiz şekilde korku filmi izleyen adama yapılan şaka sosyal medyayı salladı. Arkasındaki kişinin kepçeyle tepsiye vurduğu adam neye uğradığını şaşırdı.

Korku filmi izlemek herkes tarafından tercih edilen bir aktivite değil. Fakat korku filmi izlemeyi çok seven insanların sayısı da çok fazla. Bu insanlar arasında olan bir vatandaşa yapılan şaka ise sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

BÜYÜK BİR KONSANTRASYON İLE FİLME ODAKLANMIŞTI

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, evinde korku filmi seyreden bir adama yapılan şaka izleyenleri güldürürken, şakazede adama korku dolu anlar yaşattı. Büyük bir konsantrasyonla izlediği filme odaklanan adamın arkasından sessizce yaklaşan eşi, elindeki tepsi ve metal kepçeyle adeta adamın aklını başından aldı.

ŞOKU ATLATINCA "HASTA MISIN SEN?" DİYE SORDU

Tencereden çıkan şiddetli sesin ardından kendisini ön tarafa doğru fırlatan adamın, arkasını döndükten sonra durumu fark edip; "Hasta mısın sen?" diye sorduğu anlar internette 8 milyona yakın izlendi.

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Sosyal Medya, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Korku filmi izleyen adama yapılan şaka milyonlarca görüntülenme aldı - Son Dakika
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