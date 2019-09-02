Korku Filmleri Neden İlgi Çekiyor?
1 saat önce
Vizyona girdiği hafta sonu 20 milyon dolar gişe hasılatı yapan "Scary Stories to Tell in the Dark" filmi gençlere hitap eden korku filmlerinin karlı bir tür olabileceğini bir kez daha hatırlattı.
Vizyona girdiği hafta sonu 20 milyon dolar gişe hasılatı yapan "Scary Stories to Tell in the Dark" filmi gençlere hitap eden korku filmlerinin karlı bir tür olabileceğini bir kez daha hatırlattı
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:01
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