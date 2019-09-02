Son Dakika Haberleri: Korku Filmleri Neden İlgi Çekiyor?
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Korku Filmleri Neden İlgi Çekiyor?

1 saat önce

Vizyona girdiği hafta sonu 20 milyon dolar gişe hasılatı yapan "Scary Stories to Tell in the Dark" filmi gençlere hitap eden korku filmlerinin karlı bir tür olabileceğini bir kez daha hatırlattı.

Vizyona girdiği hafta sonu 20 milyon dolar gişe hasılatı yapan "Scary Stories to Tell in the Dark" filmi gençlere hitap eden korku filmlerinin karlı bir tür olabileceğini bir kez daha hatırlattı

Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:01 
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