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Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz - Son Dakika

Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz

05.06.2021 10:11

Bursa'da güpegündüz şehrin göbeğinde kadınları taciz ederek kaçan sapık, kentte yaşayan vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntüler ise izleyenleri hayrete düşürdü.

Bursa'da günün erken saatlerinde akli dengesi yerinde olmadığı anlaşılan S.Ç.(26) isimli vatandaşın cadde ortasında yoldan geçen kadınlara tacizde bulunması izleyenleri dehşete düşürdü. Aynı gün ve aynı saatlerde bir başka kadını daha taciz ettiği yine güvenlik kameralara takıldı.

TACİZ MAĞDURU KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre kadınları arkadan takip edip taciz girişiminde bulunan sapık S.Ç(26) 61 ayrı kamera görüntüsü incelenerek yakalandı. Sabahın erken saatlerinde cadde üzerinde yürüyen genç kadına taciz girişiminde bulunan S.Ç (26) önce kadını arkasından bir süre takip etti. Sonra caddenin boş olduğunu görünce genç kadına elle tacizde bulundu . Olayın şokunu atlatamayan genç kadın ise önce çığlık attı ardından sinir krizi geçirdi. Öte yandan, cadde boyu süren adım adım takip kameralara yansıdı. Tacizde bulunan S.Ç, olayın ardından koşar adımlarla olay yerinden uzaklaştı.

Şehrin göbeğinde güpegündüz kadınlara taciz! O anlar saniye saniye kamerada

İKİNCİ TACİZ GİRİŞİMİNDE DE HEDEF YALNIZ KADINLARDI

Bu olayın hemen ardından ikinci kez taciz girişiminde bulunan sapık yine cadde üzerinde yalnız yürüyen kadınları hedef aldı.Diğer taciz girişimlerine benzer şekilde hedefine odaklanan tacizci, caddede yalnız yürüyen kadınları hedef aldı.

Şehrin göbeğinde güpegündüz kadınlara taciz! O anlar saniye saniye kamerada

Yaşananlar üzerine görüntüleri güvenlik kameralarından izleyen Osmangazi Suç Önleme Amirliği ve Asayiş Şube Ahlak Büro ekiplerince 61 adet kameranın incelenmesi sonucu şahsın S.Ç olduğu belirlendi. Hakkında yapılan incelemeler sonucu asayiş şube ekiplerince yürütülen ortak çalışmalar sonucunda şahıs yakalanarak adliyeye sevk edilip tutuklandığı bilgisine ulaşıldı.

Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz

Asayiş, Bursa, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz - Son Dakika


YORUMLAR (7)
  • Selahattin Aydin: tabi ya 1-2 sene sonra çıkacaklar ya ondan rahatlar istediklerini yapıyorlar...Adaletmiş peh boşversene...Yazık ediyorlar gençlere yazık korkudan kimse dışarı çıkamıyor çıksa da tek çıkamıyor ya ne hale geldik. Cevap Yaz 25 1 Yayından Kaldır
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