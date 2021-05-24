Korku Sokağı Üçlemesi 2. Kısım Filmi - Son Dakika

Korku Sokağı Üçlemesi 2. Kısım, 1978 yılında yaşanan olaylara odaklanıyor. Camp Nightwing tatil kampı, Sunnyvale'den gelen gençler ve perişan Shadyside kasabasından gelen gençler ve çalışanlarla dolar. Ancak kasabanın geçmişinden gelen dehşet ortaya çıktığında kendilerini korkunç olayların içinde bulur. Gençler, yaşanan olayları çözüme kavuşturmak için birlikte hareket etmek zorunda kalır.
Yönetmen: Leigh Janiak
Senaryo: Leigh Janiak , Roberto Patino
Oyuncular: Sadie Sink, Benjamin Flores Jr., Ryan Simpkins
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Fear Street: 1978
Yapımcı Firma: Netflix
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 09.07.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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