Korku Sokağı Üçlemesi 3. Kısım Filmi - Son Dakika

Korku Sokağı Üçlemesi 3. Kısım'da, 1966 yılında yaşanan olaylara odaklanıyor. Sömürge altında olan bir kasabada, ölümcül sonuçları olan bir cadı avı yaşanır. Bir grup genç, kasabanın lanetini sona erdirmek için zorlu bir mücadeleye girişir.

Yönetmen: Leigh Janiak

Senaryo: Leigh Janiak , Phil Graziadei

Oyuncular: Kiana Madeira, Gillian Jacobs, Olivia Welch

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Fear Street: 1666

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 16.07.2021

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