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Korku yaratan tozun nedeni depremle birlikte gelen heyelanmış

1 saat önce

DENİZLİ'de dün merkez üssü Bozkurt ilçesi olan Richter ölçeğine göre 6.0 büyüklüğündeki deprem sırasında Çardak ilçesindeki Maymun Dağları'nda yükselen toz bulutunun nedeni belli oldu.

Korku yaratan tozun nedeni depremle birlikte gelen heyelanmış, System.String[]
DENİZLİ'de dün merkez üssü Bozkurt ilçesi olan Richter ölçeğine göre 6.0 büyüklüğündeki deprem sırasında Çardak ilçesindeki Maymun Dağları'nda yükselen toz bulutunun nedeni belli oldu. Toz bulutuna depremle birlikte yaşanan heyelanın neden olduğu tespit edildi.
Bozkurt'ta dün meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem sırasında Denizli-Afyonkarahisar il sınırındaki Maymun Dağları'ndan ve yakınındaki kum ocağından toz bulutu yükseldi. Ardından da dağdan kaya parçaları koparak yuvarlandı. Maymun Dağları ile Denizli-Afkonkarahisar karayolu arasındaki daha önce kum ocağı olarak kullanılan bölgede de toprak kayması oldu. Bu sırada yükselen toz bulutu, yoldan geçen araç sürücüleri tarafından görüntülendi.
Toz bulutunun depreme bağlı olarak yaşanan heyelandan kaynaklandığı ortaya çıktı.


Denizli, Çardak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:08 Kaynak: DHA
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