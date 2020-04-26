"Korkudan 14 gün uyuyamadım"

Hollanda'nın Oostzaan kentinde yaşayan ve yakalandığı koronavirüs (Covid-19) salgınını yenmeyi başaran Uğur Şahin(52), tedavi gördüğü hastanede iki hafta boyunca uyumak için uyku ilacı aldığını, günde ancak iki üç saat uyuyabildiğini anlattı.

Oostzaan kentinde 22 Mart'ta salgın hastalık koronavirüse yakalanan Uğur Şahin, 14 gün boyunca Vumc Amsterdam hastanesinde tedavi gördü.

Vücut kırgınlığı ile hastalığın başladığını belirten Uğur Şahin hastane sürecinin başlangıcını, "Tepeden tırnağa ağrılar hissetmeye başlamıştım. Dört beş gün nefes darlığı çektim, giderek ağırlaşıyordum. Ateşim 38,5'tan aşağı düşmüyordu. Altıncı gün doktoru aradım, durumu anlattım, çağırdı gittim. Oradan da koronavirüs birimine yönlendirdi, gönderdi beni. Daha sonra da hastaneye sevk edildim" şeklinde anlattı.

"AĞRIDAN BAĞIRANLAR BENİ KORKUTTU"

Hastanede kendisine ilaç verildiğini ve oksijene sürekli bağlı olduğunu anlatan Uğur Şahin, "Günde sekiz-dokuz litre oksijen alıyordum. Romatizma hastalığım da vardı önceden. Hastanede kaldığım bölümde, geceleri ağrıdan mı yoksa psikolojilerinden mi bilemiyorum, diğer hastaların birçoğunun acıyla bağırdığını duyuyordum. İnleme sesleri beni endişelendiriyordu, korkuyordum doğrusu. Bundan dolayı da uykularım kaçmıştı, ancak uyku ilacı alarak iki saat filan uyuyabiliyordum. Hastane yetkililerine virüsle ilgili ne sorduysam cevap veremediler. Bu da moral bozuyordu. Zor bir süreçti. İki oğlum ve eşimin virüs kapmaması bana biraz moral oldu. Artık yeniden toparlanmaya çalışıyorum" dedi.