Korkudan Uyuyamıyorlar... Evleri 7 Defa Saldırıya Uğradı Kırılmadık Pencere Kalmadı

Korkudan uyuyamıyorlar.

Korkudan uyuyamıyorlar... Evleri 7 defa saldırıya uğradı kırılmadık pencere kalmadı

Çareyi güvenlik kamerası taktırmakta bulan ev sakinleri kabus yaşıyor

7 ayda 7 saldırı düzenlenen ev sakinleri uykusuz geçen gecelerin son bulmasını istiyor

Eve düzenlenen taşlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı

Perihan Altındağ: "Bu adam bizi öldürecek"



MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oturdukları evde kabusu yaşayan Altındağ ailesinin evleri 7 ay boyunca 7 kere taşlı saldırıya uğrarken saldırılar nedeniyle evde kırılmadık pencere kalmadı. Tüm pencerelerin değiştiği eve takılan güvenlik kamerası da saldırganları yıldırmadı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 75. Yıl Bulvarında ikamet eden Altındağ ailesi kabusu yaşıyor. Kimliği belirsiz kişiler tarafından evleri sürekli taşlı saldırıya uğrayan Altındağ ailesinin neredeyse bütün pencereleri kırıldı. 7 ayda 7 defa saldırıya uğrayan Altındağ ailesi çareyi güvenlik kamerası taktırmakta buldu. Güvenlik kameralarını fark eden kimliği belirsiz saldırganlar yüzlerini ceketleri ile örterek saldırılarına devam etti. Durumu emniyete bildiren Altındağ ailesi saldırganların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyor. Özellikle gece yarısı saldırıya uğrayan aile yetkililerin duruma el atmasını istedi.

"Zannettik ki bomba patladı"

Yüzde 99 oranında engelli eşi Nurullah Altındağ ve çocuğu Ersin Altındağ ile yaşadığını söyleyen Perihan Altındağ, evlerine düzenlenen saldırıları anlattı. 7 ay önce ilk saldırının gerçekleştiğinde bomba patladığını sandıklarını söyleyen Perihan Altındağ, "Gece yatıyorduk. Sabaha karşı güm diye bir ses çıktı. Zannettik ki bomba patladı. Dışarı çıktık. Oraya buraya baktık. Bir baktık bizim cam gitmiş. Bir başladı. 15 gün geçiyor, geliyor camları yine patlatıyor. Kıramasın diye balkonumu demirle kapattırdım. Ondan sonra yan tarafa başladı. Güvenlik kamerası taktırdım. Görüntüleri polise götürüyorum. Tık yok. Bu adam bu gidişle bizi öldürecek. Gerçekten öldürecek ama bu adam bizi. Daha 15 gün oldu camı yine kırdı" dedi.

"Öldürecek bizi, korkuyoruz"

Artık hayatlarından endişe ettiklerini söyleyen Perihan Altındağ, Benim 12 yaşında çocuğum var. Korkuyorum. Bir kere değil, iki kere değil. Yüzde 99 özürlü kocam var benim. Bu gidişle kocam sinirden gidecek yani. Korkudan elimiz ayağımız titriyor. Evin her yerini kapattırdık. Çocuğumu okula götürüp, kapısında bekliyorum. Öldürecek bizi. Korkuyoruz. Kendimi geçtim. Çocuğumdan korkuyorum. Çocuğuma bir şey yapacaklar diye korkuyorum. Psikolojimiz bozuldu. Kimin evine atılsa bozulur. Bir de uykudayken atıyor yani. Sabah karşı atıyor" diye konuştu.

Kendisinin yaklaşık 30 yıldır bu evde oturduğunu ve taşınmak istemediğini söyleyen Perihan Altındağ, "Ben 30 yıldır durduğum evden nereye taşınayım. Burada ömrümü geçirdim. Gidebilecek yerim var ama nereye gideyim" dedi.

Saldırılar yüzünden derslerine odaklanamadığını söyleyen 12 yaşındaki Ersin Altındağ, "Okula giderken korkuyorum. Camımız kırılmış zaten. Korkmamak elde değil. Her an başıma bir şey gelebileceği korkusundayım. Camımı kıran adam bize her şeyi yapabilir. Bu durum derslerimi baya etkiledi. Birkaç uyuyamadım. Hatta kapıda bile bekledim. Gündüz uyumaya başladım. Polis amca lütfen bize yardım edin. Çok ihtiyacımız var" diye konuştu.

Altındağ ailesi saldırganların bir an önce yakalanması için yetkililerden yardım bekliyor.

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