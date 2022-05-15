Korkulan hastalık 2 can aldı! Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nde, Sivas'tan sonra bir ölüm de Tokat'ta yaşandı - Son Dakika

Çorum'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedeniyle tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Uğurludağ ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki F.O. adlı kadın rahatsızlanarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada tedavi altına alınan F.O. yapılan tetkikler sonucunda KKKA hastası olduğu belirlendi. F.O. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SİVAS'TA DA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Doç. Dr. Seyit Ali Büyüktuna, önceki gün gerçekleştirdiği açıklamada, hastanede tedavi gören bir vatandaşın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.