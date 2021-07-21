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Korkulan oldu! Bayramın gelişiyle tablonun rengi kırmızıya döndü, pozitiflik oranı son 10 günde ikiye katlandı - Son Dakika

Korkulan oldu! Bayramın gelişiyle tablonun rengi kırmızıya döndü, pozitiflik oranı son 10 günde ikiye katlandı

21.07.2021 13:15

Türkiye'de 10 Temmuz'da koronavirüs testi yapılan her 100 kişiden 2,4'ü pozitif çıkarken bu oran, dün itibarıyla yüzde 4,42'e yükseldi. Veriler, pozitiflik oranının son 10 günde yaklaşık 2 kat arttığını gösterdi. Öte yandan koronavirüs kaynaklı ölümlerde de son 10 günde vefat sayısı yüzde 24 artış gösterdi. Vaka oranlarındaki artışa dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tatil boyu hiçbir şey bu sayıya hizmet etmemeli" dedi.

Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de 10 Temmuz'da 224 bin 184 Covid-19 testi yapıldı. Bu testlerden 5 bin 530'u pozitif çıktı. Bu veri, test yapılan 100 kişiden 2,46'sının Covid-19 testinin pozitif çıktığını gösterdi.

Covid-19 testlerinin pozitiflik oranı 11 Temmuz'da yüzde 2,36, 12 Temmuz'da yüzde 2,37, 13 Temmuz'da yüzde 2,68, 14 Temmuz'da yüzde 2,89 olarak değişti. Bu sayı, dört gün içinde yaklaşık üçte bir artarak 15 Temmuz'da 3,14'e yükseldi.

20 TEMMUZ İTİBARIYLA ÜÇTE BİR ORANINDA ARTTI

Testlerin pozitiflik oranı 16 Temmuz'da yüzde 3,01, 17 Temmuz'da yüzde 3,27, 18 Temmuz'da yüzde 3,28, 19 Temmuz'da ise yüzde 3,38 olarak gerçekleşti.

Dün ise 198 bin 537 Covid-19 testi yapıldı. Bu sayı, son 10 günün en düşük test sayısı olmasına karşın 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı. Pozitiflik oranı, 19 Temmuz'a göre yaklaşık üçte bir oranında artarak 4,42'ye yükseldi. Veriler, pozitiflik oranının son 10 günde yaklaşık 2 kat arttığını gösterdi.

SON 10 GÜNÜN EN YÜKSEK VEFATI 18 TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞTİ

Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, 10-11 Temmuz'da 37, 12 Temmuz'da 49, 13 Temmuz'da 46, 14 Temmuz'da 43, 15 Temmuz'da 48, 16 Temmuz'da 35, 17 Temmuz'da 38 kişi hayatını kaybetti.

Son 10 günün en yüksek vefat sayısı 66 olarak 18 Temmuz'da gerçekleşti. Bu tarihten sonra vefatlar 19 Temmuz'da 50, 20 Temmuz 46 oldu. Böylece, son 10 günde vefat sayısı yüzde 24 arttı.

BAKAN KOCA UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayısının 8 bin 780 olduğuna dikkati çekerek "Tatil boyu hiçbir şey bu sayıya hizmet etmemeli" uyarısında bulunmuştu.

Korkulan oldu! Bayramın gelişiyle tablonun rengi kırmızıya döndü, pozitiflik oranı son 10 günde ikiye katlandı

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Tatil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Korkulan oldu! Bayramın gelişiyle tablonun rengi kırmızıya döndü, pozitiflik oranı son 10 günde ikiye katlandı - Son Dakika


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