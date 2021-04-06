Korkulan oldu! Uzmanlardan Ramazan öncesi hayati uyarı: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalabilir - Son Dakika

Korkulan oldu! Uzmanlardan Ramazan öncesi hayati uyarı: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalabilir

06.04.2021 08:02

Koronavirüs vaka sayılarında Türkiye genelinde büyük bir patlama yaşanırken, günlük 40 binlerin üzerine çıkan sayının gerçekte 200 binler seviyesinde olduğunu belirten uzmanlar, önlemlerin sıkılaştırılması gerektiğini düşünüyor. Ramazan'a en az 60 bin vakayla girilebileceği uyarısında bulunan bilim insanları, "Önlemleri sıkılaştırmak için Ramazan'ı beklemek doğru değil. Yoğun bakımlarda doktorlar hastayı seçerek almak zorunda kalırlar. Ölüm sayısı yükselir" yorumlarında bulunuyor.

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, vaka sayısındaki hızlı yükselişten endişeli. "Bir kişinin bulaştırıcılığının en az 7 gün sürdüğünü düşünürsek, toplamda ülkemizde an itibariyle 1 milyon 400 enfekte kişi olduğunu söyleyebiliriz" diyen Prof. Dr. Kurugöl şunları söyledi:

40 BİN, BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI

"Ülkemizde vaka sayıları son günlerde 40 binlerin üzerine çıktı. 84 milyon nüfusu olan bir ülkede günlük 40 bin vaka olması insanlara pek bir şey ifade etmeyebilir ama gerçek rakamlar bunun çok üzerinde. Şimdiye kadar yapılmış araştırmalar ve son olarak 50 ülkenin verilerinin değerlendirildiği çalışma şunu net olarak gösterdi ki, gerçek vaka sayısı test ile saptanan vaka sayısından 5 ila 20 katı daha fazla. Buradan yola çıkacak olursak, ülkemizde 40 bin vaka saptandığına göre, günlük 200 bin kişi enfekte oluyor demektir. Bir kişinin bulaştırıcılığının en az 7 gün sürdüğünü göz önüne alırsak ülkemizde an itibariyle 1 milyon 400 bin enfekte kişi var demektir. Bunlardan 1 milyondan fazlası da virüsü taşıdığından habersiz aramızda dolaşıyor. AVM'ye giriyor, metroya biniyor, markete ve hastaneye gidiyor. Çünkü farkında değil. Biz buzdağının sadece üst kısmını görüyoruz.

AŞILAMANIN HIZLA DEVAM ETMESİ GEREK

Bu nedenle insanların bu gerçeği bilerek hareket etmeleri, korunma önlemlerine çok daha sıkı sarılmaları gerekir. Aşılama son günlerde hızlandı. Bunun daha da hızlanarak devam etmesi gerekir. Önlemlerin sıkılaştırılması da şart. Önlemleri sıkılaştırmak için ramazana kadar beklemenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bu şekilde devam edersek ramazana en az 60 bin vakayla gireriz. Yoğun bakımlarda doktorlar hastayı seçerek almak zorunda kalırlar. Ölüm sayısı yükselir. Bundan endişe duyuyorum. Şu anda bekleyip görülecek vakit değil, hızla hareket edilecek vakit."

Korkulan oldu! Uzmanlardan Ramazan öncesi hayati uyarı: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalabilir

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1706 oldu.

Son 24 saatte 25 bin 627 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 130 bin 977'ye yükseldi. Toplam test sayısı 39 milyon 811 bin 595'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 529 bin 601, vefat sayısı 32 bin 456, ağır hasta sayısı 2 bin 407 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

YURT GENELİNDE KOVİD-19 TEDBİRLERİ

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir mahallede, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesindeki Gürağaç Mahallesi'nde, Tokat'ta merkeze bağlı bir köyde, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir köyde, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir köyde, Bartın'da bir köyde ve Adıyaman'da son 4 günde 259 evde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Öte yandan, Edirne'nin Keşan ilçesinde 129, Antalya'nın Alanya ilçesinde 75, Gaziantep'te 392, Konya'da 97, Trabzon'da 503, Muğla'da 66, Bursa'nın İnegöl ilçesinde 26, Malatya'da 27, Erzincan'da 25, Rize'de 109 kişiye, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Korkulan oldu! Uzmanlardan Ramazan öncesi hayati uyarı: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalabilir

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Son Dakika Güncel Korkulan oldu! Uzmanlardan Ramazan öncesi hayati uyarı: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalabilir - Son Dakika


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