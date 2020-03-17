Korkulan olmadı! Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür müjdesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Korkulan olmadı! Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür müjdesi - Son Dakika Spor

Korkulan olmadı! Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür müjdesi

6 saat önce

Sezon başında AEK maçında sakatlanan ve dizinden operasyon geçiren Abdülkadir Ömür, 6 ay sonra sahalara dönerken, Başakşehir mücadelesine ise ilk 11'de başlamıştı.

Korkulan olmadı! Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür müjdesi, System.String[]

Sezon başında AEK maçında sakatlanan ve dizinden operasyon geçiren Abdülkadir Ömür, 6 ay sonra sahalara dönerken, Başakşehir mücadelesine ise ilk 11'de başlamıştı. Üst üste Malatya ve Başakşehir karşılaşmalarında forma giyen genç yıldız, 73. dakikada sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Dizinde ağrı meydana gelen Abdülkadir herkesi korkuturken, "Sakatlığı nüksetti" iddiaları ise doğrulanmadı.


Menisküs ve kıkırdak yapısında herhangi bir problem olmayan Abdülkadir'in, kemiğinde ufak bir ödem meydana geldiği belirtildi. Başarılı futbolcunun tedavisine hemen başlandı. Dünkü antrenmanda yer almayan Abdülkadir'in çarşamba veya perşembe günkü çalışmaya katılması bekleniyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor. (Sabah)


Abdülkadir Ömür, Başakşehir, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:44 
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