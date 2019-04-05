Son Dakika Haberleri: Korkuluğa Sıkışan Köpeği İtfaiye Kurtardı

Korkuluğa Sıkışan Köpeği İtfaiye Kurtardı

22 dakika önce

ŞANLIURFA'da pencere ile demir korkuluk arasına sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Korkuluğa Sıkışan Köpeği İtfaiye Kurtardı, System.String[]
ŞANLIURFA'da pencere ile demir korkuluk arasına sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Direkli Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katının penceresi ile demir korkulukları arasına sıkışan bir köpek görenler durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine giden itfaiye ekipleri, demir korkuluğu keserek köpeği sıkıştığı yerden çıkardı. Yavru köpek, kurtarılmasının ardından bölgeden uzaklaşırken, mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:52 Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel
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