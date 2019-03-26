Korkuluğa Sıkışan Köpek Yavrusu Kurtarıldı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde korkuluğa sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde korkuluğa sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'ndeki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait akaryakıt istasyonunun çevresindeki demir korkuluğa küçük bir köpeğin kafası sıkıştı.
Durumu fark eden çevredeki vatandaşların cep telefonuyla iletmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışma sonucunda köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:37 Kaynak: AA
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