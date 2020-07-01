Korkuluk demirine bağladığı ipi boynuna da bağlayarak intihara kalkıştı - Son Dakika

Korkuluk demirine bağladığı ipi boynuna da bağlayarak intihara kalkıştı

Korkuluk demirine bağladığı ipi boynuna da bağlayarak intihara kalkıştı Köprüden atlamak isteyen adamı jandarma ikna etti Tesadüfen yoldan geçen jandarma, intihar etmek için köprüye çıkan adamı fark etti Antalya'nın Manavgat ilçesinde çevreyolu köprüsünden intihara kalkışan şahsa, tesadüfen...

Korkuluk demirine bağladığı ipi boynuna da bağlayarak intihara kalkıştı

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Köprüden atlamak isteyen adamı jandarma ikna etti

Tesadüfen yoldan geçen jandarma, intihar etmek için köprüye çıkan adamı fark etti

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çevreyolu köprüsünden intihara kalkışan şahsa, tesadüfen yoldan geçen jandarmalar müdahale etti. Korkuluk demirine bağladığı ipi boynuna da bağladığı gözlenen şahsın, zaman zaman titreyip kalbini tutarak direğe sarılması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Şahıs, uzun süren ikna çabasının ardından jandarmanın, 'en kısa sürede sana iş bulacağız' sözünden sonra intihardan vazgeçti.

Olay, Antalya- Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş bulamadığı için borçlarını ödeyemeyen Osman Boz (50), köprüden intihara kalkıştı. Köprünün korkuluk demirlerini aşarak, korkuluğun kıyısındaki demirlerin üzerine çıkan ve tek koluyla aydınlatma direğine tutunan Boz'un, köprü korkuluğuna bağladığı ipin ucunu boynuna bağladığı gözlendi.

Devriye görevine giden jandarmadan müdahale

Tesadüfen yoldan geçen ve devriye görevine giden Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekip, korkuluktaki şahsı görünce köprü üzerinde durarak, olaya hemen müdahalede bulundu. Uzman çavuşun Osman Boz'u ikna çabaları sonuç vermezken, olay yerine polis ekipleri ve 112 sağlık ekibi geldi. Köprü çevresindeki ve ırmak üzerindeki teknelerdeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında uzun süre demir üzerinde duran Boz'un, zaman zaman rahatsızlanarak kalbini tuttuğu ve düşme tehlikesi yaşadığı görüldü.

İntihar girişiminde bulunan Boz kendisini ikna etmeye çalışan uzman çavuşa, 'komutanınız gelip bana iş sözü vermeden buradan inmem' demesi üzerine olay yerine komutan olduğunu söyleyen uzman çavuş geldi. Boz, yaklaşık 10-15 dakikalık ikna çabasından sonra kendisine en kısa sürede iş bulacağı sözünün verilmesinin ardından intihardan vazgeçti. Boz, 112 sağlık ekibi tarafından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:00 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Korkuluk demirine bağladığı ipi boynuna da bağlayarak intihara kalkıştı - Son Dakika
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