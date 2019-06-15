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Korkuluk Filmi

3 saat önce

Korkuluk filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Korkuluk filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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June ve Carl, henüz çocukken ailelerinin korkunç bir şekilde öldürülmesine tanık olur. Yaşananları içlerinde bir sır olarak saklayan kardeşler, ailelerini kaybettikleri eve bir daha ayak basmaz. June ve Carl, her ne kadar geçmişi arkalarında bırakıp hayatlarında yeni başlangıçlar yapsalar da Carl’ın ani ölümü her şeyi değiştirir. June, kardeşinin intiharının geçmişle bağlantılı olduğunu düşünür ve araştırma yapmak için yıllar önce terk ettiği eve geri döner. Genç kadının tek isteği, ailesini kendisinden alan kötülükten intikamını almaktır.


Yönetmen: Louisa Warren
Senaryo: Shannon Holiday
Oyuncular: Kate Lister, Louisa Warren, Cassandra French, Tim Freeman, Darrell Griggs, Tiffany-Ellen Robinson, Tommy Vilés
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Curse of the Scarecrow
Yapımcı Firma: ChampDog Films
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 84 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 26.07.2019

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Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:54 Kaynak: InterSinema.com
Genç, Tiffany, Sinema
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