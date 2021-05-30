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Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada - Son Dakika

Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada

30.05.2021 16:15

Rusya'nın St. Petersburg kentinde evlerinin balkonunda kavga eden çift, korkulukların kırılmasıyla birlikte metrelerce aşağı düştü. O anlar sokaktaki tarihi binaları çeken bir adamın kamerası ile anbean kaydedildi.

Önceki gün Rusya'nın St. Petersburg kentinde evlerinin balkonunda kavga eden bir çift daha sonra boğuşmaya başladı. Bu sırada tarihi binanın balkonundaki korkuluk, 35 yaşında olan Olga Volkova ve Yevgeny Karlagin'in kavgasının şiddetine dayanamayarak kırıldı.

8 METREDEN DÜŞTÜLER

Korkuluk ile birlikte balkonun zemini de parçalara ayrılırken çift, yaklaşık 8 metrelik bir yükseklikten kaldırıma düştü. Bu sırada sokaktan geçen bir kişi görüntüleri kaydederken, düşmenin şiddetiyle genç çiftin ciddi bir şekilde yaralandığı ortaya çıktı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ikinci kattan düşen çiftin durumunun ağır olduğunu fakat hayati tehlikeleri bulunmadığını dile getirdi. Yerel saatle sabah 10:00 sularında kavga eden çiftin neden birbirine girdiği henüz bilinmiyor.

TARİHİ BİNALARI ÇEKERKEN O ANI YAKALADI

Görgü tanıklarından Denis isimli bir St. Peterstburglu, Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda'ya konuştu. Şaşkın adam, "Arkadaşlarımla sokakta yürüyordum ve bu tarihi binaları videoya çekiyordum. Daha sonra gürültü patırtı duyunca kamerayı o yöne çevirdim ve bu olaya denk geldim. Tıp eğitimi almış bir kişi yakınlardaydı ve her ikisinin de nabızlarını ölçerek sağlık durumlarının kritik durumda olmadığını söyledi. Biz de ambulans çağırdık" dedi.

Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada

Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada - Son Dakika Dünya


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