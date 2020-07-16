Korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, başı demir korkuluklara sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Müsgebi Mahallesi Mehmet Türedi Sokağı'nda evin giriş kapısındaki korkuluklara bir köpeğin başının sıkıştığını gören vatandaşlar durumu, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, demir korkuluğu keserek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpeğin vücudunda bir yara olmadığı öğrenilirken, kurtarılan köpek yavrusu sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.