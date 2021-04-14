Son dakika: HASTANE BAHÇESİNDEKİ KORKULUKTAN ÇAYA ATLADI, UZATILAN MERDİVENE TUTUNUP KURTULDU - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.Y. (63) gittiği hastanenin bahçesindeki korkulukları aşarak kendisini Akarçay'a attı. 1,5 metre derinlikteki suyun içerisinde bekleyen M.Y., kurtarma ekiplerinin ısrarı sonrası uzatılan merdivene tırmanarak çıkarıldı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi B Blok arkasında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.Y., kent merkezinden geçen Akarçay'ın korkuluklarını aşarak, suya atladı. Adamın suya atladığını gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler M.Y.'nin suda olduğunu görünce bölgeye İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü, itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.

Gelen ekipler yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki suda hareket etmeye çalışan M.Y. için suya merdiven uzattı. M.Y., merdiveni tutmayınca bu defa kurtarma ekipleri ve polis ikna çalışmalarına başladı. Yaklaşık 5 dakikanın sonunda ikna olan M.Y., merdivene tutunarak sudan çıktı. Merdivenden çıkarken ağlayan M.Y., ambulansla bahçesinde intihar girişiminde bulunduğu hastanenin acil servisine götürüldü. Tedaviye alınan M.Y.'nin neden suya atladığına ilişkin polis inceleme başlattı.