Üye Girişi
Korkunç bir cinayete kurban gitmişti, kafası kayıptı! Çene kemiği bulundu - Son Dakika

Korkunç bir cinayete kurban gitmişti, kafası kayıptı! Çene kemiği bulundu

17.12.2021 09:08
Korkunç bir cinayete kurban gitmişti, kafası kayıptı! Çene kemiği bulundu

Antalya 'da 28 Temmuz'da kaybolduktan 5 gün sonra inşaat mühendisi ve emlakcı Mustafa Murat Ayhan tarafından korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21), kayıp olan baş kısmına ait kemik parçalar bulundu. Yapılan DNA testinde çene kemiği parçalarının Azra'ya ait olduğu kesinleşti.

Cinayet zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cesedini 13 parçaya bölünerek öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Korkunç cinayetin ardından Ayhan'ın cesedi parçalara ayırarak spor çanta ile Keezaltı ve Varsat bölgelerinde ormanlık alanlara attığı ortaya çıkmıştı. Yapılan aramalarda Azra'nın baş kısmı bulunamamıştı.

ÇENE KEMİĞİ PARÇALARI BULUNDU

Mustafa Murat Ayhan'ın Azra'nın baş kısmını attığı Kepezaltı ormanlık alanda günlerce yapılan aramalarda baş kısmı bulunamamış. Cenaze Osmaniye 'de toprağa verilmişti.

Geçtiğimiz günlerde Azra'nın baş kısmının atıldığı bölgede bulunan çene kemiği parçalarının, adli tıp kurumunda yapılan DNA incelemesinde Azra'ya ait olduğu belirlendi.

MEZARINA DEFNEDİLECEK

Antalya Büyükşehir belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü morgunda tutulan kemik parçaları Osmaniye'ye gönderilecek. Burada ailesi tarafından mezarına defnedilecek.

Acılı baba Mustafa Haytaoğlu, "Kızıma ait olan çene kemiği parçaları gelince mezarına defnedeceğiz. Bu nasıl bir caniliktir hala aklımız almıyor. Eşim ve ben sinir krizleri geçirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Korkunç bir cinayete kurban gitmişti, kafası kayıptı! Çene kemiği bulundu

Azra Gülendam Haytaoğlu, Antalya, Cinayet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Korkunç bir cinayete kurban gitmişti, kafası kayıptı! Çene kemiği bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
09:08 Korkunç bir cinayete kurban gitmişti, kafası kayıptı! Çene kemiği bulundu
09:06 Sahte içki kabusu bitmiyor! Ölenlerin sayısı 33'e yükseldi, onlarca kişi yoğun bakımda
09:04 Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu
09:00 Dolar Cem Yılmaz'ı vurdu! Nafaka ödemesini Türk lirası olarak yapmak istiyor
08:54 Özge Peker'den yeni video: Sedat Peker, Ahmet Kaya şarkısı dinleyip volta atıyor
08:52 İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı talep etti: Taksi açılış ücretine yüzde 100, kilometre başına yüzde 60 zam
08:40 Erdoğan'dan 2 yıl aradan sonra kritik hamle! Antalya'da belediye başkanlarıyla 3 günlük bir kampa girecek
08:35 Yılın Kadını ödülünü Öykü Karayel aldı! Teşekkür konuşması eşi Can Bonomo'yu ağlattı
08:32 Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu
08:26 Türkiye, turizmde Akdeniz'in lideri oldu! Fransa, İspanya ve İtalya'yı geçti
Sahte içki kabusu bitmiyor! Ölenlerin sayısı 33'e yükseldi, onlarca kişi yoğun bakımda Sahte içki kabusu bitmiyor! Ölenlerin sayısı 33'e yükseldi, onlarca kişi yoğun bakımda         
09:06
Dolar Cem Yılmaz'ı vurdu! Nafaka ödemesini Türk lirası olarak yapmak istiyor Dolar Cem Yılmaz'ı vurdu! Nafaka ödemesini Türk lirası olarak yapmak istiyor         
09:01
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı talep etti: Taksi açılış ücretine yüzde 100, kilometre başına yüzde 60 zam İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı talep etti: Taksi açılış ücretine yüzde 100, kilometre başına yüzde 60 zam         
08:52
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı! Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı!         
14:40
Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
14:06
Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı         
13:14
Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı! Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı!         
13:09
Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü         
12:40
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek         
12:37
Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda? Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?         
12:26
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 09:15:36. #1.13#
SON DAKİKA: Korkunç bir cinayete kurban gitmişti, kafası kayıptı! Çene kemiği bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement