Son Dakika Haberleri: Korkunç Cinayet Kamerada

Korkunç Cinayet Kamerada

54 dakika önce

İstanbul Zeytinburnu'nda işlenen korkunç cinayet, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Zeytinburnu'nda işlenen korkunç cinayet, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazlıçeşme'de kadın meselesinden doğan husumet nedeniyle yaşandığı iddia edilen olayda, kimliği belirlenemeyen bir kişi, sokak ortasında Ö.D.'ye art arda ateş açtı. Saldırgan kaçarken, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan şahıssa kurtarılamadı. Güvenlik kamerası kaydını inceleme altına alan polis, saldırganın peşine düştü.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:36 Kaynak: İHA

Kazlıçeşme, İstanbul, Zeytinburnu, Güncel
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