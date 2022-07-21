Korkunç cinayet! Tacizciyi öldürmek için dehşete düşüren bir plan yaptılar - Son Dakika
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Korkunç cinayet! Tacizciyi öldürmek için dehşete düşüren bir plan yaptılar

21.07.2022 10:23
Korkunç cinayet! Tacizciyi öldürmek için dehşete düşüren bir plan yaptılar

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişi karısını sosyal medyadan rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi tuzak kurup sopayla darp ederek öldürdü. Ölen şahsın cesedini köylüler yol kenarında buldu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Dipevler köyünde meydana gelen olayda; köyde yaşayan T.Ö. (35) isimli kadın, kendisini sosyal medya ve cep telefonu üzerinden rahatsız ettiğini öne sürdüğü Ramazan O'yu (43, kocası S.Ö.'ye (35) anlattı. Bunun üzerine karı koca bir plan yaparak Ramazan O.'yu evlerine davet ettiler. Ramazan O., arkadaşı V.K'nin aracını alarak çiftle buluşmak üzere evlerine gitti. Eve giren Ramazan O., S.Ö. ile evin avlusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö., sopayla Ramazan O.'yu darp etmeye başladı. Birkaç dakika sonra ise Ramazan O., aldığı sopa darbeleri ile hayatını kaybetti. Şahsın öldüğünü gören çift bir süre sonra Ramazan O.'nun cansız bedenini köyün girişindeki yol kenarına bıraktı.

CESEDİ KÖYLÜLER BULDU

Yolda bir kişinin cansız yattığını gören köy sakinlerinin durumu jandarmaya bildirmesiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ceset üzerinden bir süre inceleme yaptıktan sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazeyi otopsi için morga kaldırdı. Ardından geniş çaplı bir inceleme başlatan ekipler bölgedeki kamera kayıtları ve yaptıkları araştırma sonucu cinayet zanlılarına ulaştı. Ekipler T.Ö., S.Ö. ve V.K'yi gözaltına aldı. Şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Bolvadin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Korkunç cinayet! Tacizciyi öldürmek için dehşete düşüren bir plan yaptılar - Son Dakika

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