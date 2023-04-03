Korkunç cinayetin 4 zanlısı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Korkunç cinayetin 4 zanlısı yakalandı

03.04.2023 13:52
Korkunç cinayetin 4 zanlısı yakalandı

Gaziantep'te boğazından bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Murat Özdemir'in katil zanlısı olduğu değerlendirilen biri kadın 4 zanlı yakalandı.

Gaziantep'te boğazından bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Murat Özdemir'in katil zanlısı olduğu değerlendirilen biri kadın 4 zanlı yakalandı. Yakalanan zanlılar, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi Nilgün İsmet Akınal Lisesi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki Murat Özdemir ile husumetli olduğu şahıslar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Murat Özdemir, kavga sırasında tartıştığı şahıslar tarafından boğazından bıçaklandı.

Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Ağır yaralı genç, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Biri kadın 4 katil zanlısı yakalandı

Yaşanan korkunç cinayetle ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlıları A.C.G., T.G., B.T. ve T.K. isimli kadın şüpheliyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Gaziantep'te bıçaklı kavgada bir genç öldürüldü Gaziantep'te bıçaklı kavgada bir genç öldürüldü Gaziantep'te boğazından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Gaziantep'te boğazından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Murat Özdemir, Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Korkunç cinayetin 4 zanlısı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
14:14 Şişli'de bir kişi babasını vurduktan sonra çatıya çıktı
14:12 NATO'ya yeni ortak! Genel Sekreter Stoltenberg açıkladı: Finlandiya salı günü üye olacak
14:06 Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Finlandiya salı günü NATO üyesi olacak
14:03 Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre ilçelerde de paniğe neden oldu
13:57 Başörtüsü baskı makinesine dolanan genç kız, feci şekilde can verdi
13:54 Kulüpten resmi açıklama geldi! Trabzonspor ile yollarını ayıran Vitor Hugo'nun yeni adresi belli oldu
13:48 Kulüp açıklama yaptı! Trabzonspor macerası sona eren Vitor Hugo'nun yeni takımı belli oldu
13:48 Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, tarihi derbi galibiyetini Amedsporlu yöneticiyle birlikte kutladı
13:46 Tartıştıkları genci boğazından bıçaklayarak öldüren 4 zanlı saatler sonra yakalandı! Aralarında kadın da var
13:38 Togg'un ilk otomobilinin direksiyonuna Cumhurbaşkanı Erdoğan geçecek! Bugün teslim edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2023 14:33:00. #1.13#
SON DAKİKA: Korkunç cinayetin 4 zanlısı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement