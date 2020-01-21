Korkunç cinayetin zanlısı adliyede - Son Dakika
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Korkunç cinayetin zanlısı adliyede

17 dakika önce

Samsun'da 2017 yılında diri diri yakılan ve tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybeden yaşlı kadının cinayet zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Samsun'da 2017 yılında diri diri yakılan ve tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybeden yaşlı kadının cinayet zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Olay, 2017 yılında Samsun'un Kavak ilçesi Küçükçukuralan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yangın çıkan 79 yaşındaki Şaver Cindi ağır yaralı olarak Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi gören yaşlı kadın, polise verdiği ifadede, eşinin cuma namazına gittiğinde Fikret Cindi'nin (52) eve geldiğini ve para istediğini, olmadığını söyleyince kendisini darp ederek, üzerine ve etrafına benzin döküp ateşleyerek kaçtığını söyledi. Bunun üzerine ekipler, şüpheliyi aramaya başladı.


3 yıl sonra Bursa'da yakalandı, adliyeye sevk edildi


Devriye atan ekipler şüphe üzerine bir yayayı durdurdu. İstanbul'dan Bursa'ya feribot ile geldiğini iddia eden şahıs, kimliğini düşürdüğünü söyleyince şüphelenen ekipler, şahsı karakola götürdü. Burada yapılan araştırmalarda şüphelinin 6 suçtan aranması olduğu belirlenen Fikret Cindi olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Cindi'nin İstanbul Kağıthane'de ikamet ettiği ve orada bir çay ocağında çalıştığı öğrenildi. 6 çocuk babası olduğu öğrenilen şüphelinin, Bursa'da ikamet eden 2 çocuğunu görmeye geldiği belirtildi.


Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen Fikret Cindi, gece boyu devam eden işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin "Neden yaptın" sorusuna Cindi, "Ben yapmadım, saklanmıyordum, olayı duydum Bursa'ya geldim" dedi. - BURSA

Samsun, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:47 Kaynak: İHA
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