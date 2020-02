Korkunç görüntüler Sivas'ta çekilmemiş - Son Dakika

Sivas Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada yayılan ve Sivas'ta çekildiği iddia edilen, aç kalan köpeklerin birbirini yediği görüntülerin kendi barınaklarında çekilmediği belirtildi



Sosyal medyada yayılan ve Sivas'ta çekildiği iddia edilen, aç kalan köpeklerin birbirini yediği görüntüler, hayvan sevenlerin tepkilerine neden olmuştu.



Konuyla ilgili olarak Sivas Belediye Başkanlığından yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Sivas Belediyesi Hayvan Barınağının Türkiye'nin en gelişmiş barınaklarından biris olduğu hatırlatılarak söz konusu görüntülerin kendi barınaklarına ait olmadığı belirtildi.



Yapılan açıklamada, "Sosyal medya aracılığıyla Sivas Belediyesi Hayvan Barınağında çekildiği iddia edilen görüntüler yayınlanarak, hayvanlara eziyet edildiği iddiası gündeme getirilmek istenmiştir. 06 Şubat 2020 tarihinde üzülerek izlediğimiz bahse konu olan paylaşımlardaki videolarda da net bir şekilde görüldüğü gibi burasının belediyemize ait hayvan barınağı olmadığı anlaşılmaktadır. Paylaşımı yapılan görüntülerin karalama maksatlı olduğu ve daha önce 2015 yılında yine aynı maksatla yayınlandığı açıkça ortadadır" denildi.



"Türkiye'nin en modern barınağı Sivas'ta"



Açıklamada, Türkiye'nin hayvanlar açısından en yaşanılır barınağının Sivas Belediyesine ait olduğu hatırlatılarak, "22 dönüm arazi üzerine kurulu Hayvan Barınağımızda gerek belediye olarak gerekse görevli 25 personel olarak hayvanlarımızın yaşamını idame ettirebilmeleri için her türlü çaba sarf edilmektedir. Bin 50 köpeğin yer aldığı barınağımızda veteriner hekimlerimiz tarafından rutin sağlık kontrolleri ve aşılamaların yanı sıra gerekli durumlarda ameliyatları dahi yapılmaktadır.Kışın kalorifer sistemi ile ısıtma yapılan kulübelerde yaz aylarında ise hayvanlarımızı serinletmek için modern buharlı soğutma sistemleri mevcuttur. Hayvan Hakları Federasyonu temsilcileri başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve hayvan severler tarafından sürekli ziyaret edilen barınağımızda, yapılan inceleme ve gözlemlere dayanarak zaman zaman teşekkür mahiyetinde ameliyat malzemesi ve mama desteği sağlanmaktadır. Tüm kulübelerin dezenfektanlarla temizlendiği alanda hayvanlarımıza günlük 2,5 ton yemek ve mama verilmektedir. Her canlının yaşam hakkı olduğu bilinciyle hareket eden ve bu manada hayvan dostu olmayı başarmış nadir belediyelerden biri olarak, ihtiyaç durumunda sokak hayvanlarımızı barınağımızda bakıma alırken sağlıklı olanları ise doğal ortamına bırakmaktayız. Kötü amaçlı bu tür paylaşımlara itibar edilmemesini; Hayvan barınağımızın kapılarının ziyaret için her zaman açık olduğunu saygıyla bildiririz" denildi. - SİVAS